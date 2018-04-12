Бій Усик – Гассієв перенесли на літо

Фінальний бій WBSS між українським чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBC/WBO Олександром Усиком і російським володарем поясів IBF/WBA Муратом Гассієвим перенесли на невизначений час і місце.

Про це повідомив організатор World Boxing Super Series Калле Зауерланд на своїй сторінці у Twitter.

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"Зараз ми фіналізуємо дати і арени літніх фіналів. Це великі бої і ми хочемо, щоб все було правильно", – написав Зауерланд.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 квітня 2018 р.

Раніше організатори WBSS заявляли, що вирішальний бій відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії.