Бій Усик – Гассієв: росіянин розповів про очікування від бою з українцем

Чемпіон світу IBF і WBA у важкій вазі Мурат Гассієв розповів про план на фінальний бій WBSS з чемпіоном світу за версіями WBO і WBC Олександром Усиком.

Днями тренер чемпіона IBF і WBA у важкій вазі Мурата Гассієва Абель Санчес вважає, що якщо український чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик битиметься так само "мляво" як з Бріедісом, його підопічний легко переможе.

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Мурат Гассієв у коментарі FightSpaceWorld поділився очікуваннями від бою з Олександром Усиком.

Потрібно слухати тренера і наполегливо працювати, ось і все. Усик – чемпіон світу і олімпійський чемпіон, у нього хороші ноги і хороша боксерська школа. Він багато рухається,

– зазначив росіянин.

За словами боксера, йому потрібно буде тиснути з першого по останній раунди, адже бій буде важким – усі 12 раундів. Тож потрібно ретельно підготуватися і фізично, і психологічно.

"В першу чергу, мій план – це виграти бій. Я буду намагатися працювати по корпусу, викидати джеби, хукі, апперкоти, робити краще, на що здатний", – додав Гассієв.

Мурат Гассієв про бій з Олександром Усиком – відео

Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.



Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.