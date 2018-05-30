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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бій Усик – Гассієв: тренер росіянина назвав дату поєдинку

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Усик битиметься з Гассієвим: відома дата бою
Усик битиметься з Гассієвим: відома дата бою

Боксерський поєдинок між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) та Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) може відбутися 21 липня.

Відповідну інформацію оприлюднив тренер Гассієва Абель Санчес у коментарі BadLeftHook.

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За його словами, фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) заплановано на 21 липня. Одна місця проведення так і не вибрано.

Нагадаємо, спочатку фінальний поєдинок між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим був назначений на 11 травня, і повинен був відбутися в Джидді (Саудівська Аравія). Але український боксер травмувався під час тренування, і поєдинок був перенесений. Росіяни хотіли провести бій у Сочі, однак українська сторона виступила проти цього. Відтак місце проведення бою ще не визначено.

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Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів

Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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