Бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві

Боксерський поєдинок між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) та Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) відбудеться 21 липня. Місце проведення – "Олімпійський" у Москві.

Про це заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов, передає ТАСС.

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До цього відповідну інформацію про дату бою оприлюднив тренер Гассієва Абель Санчес. За його словами, фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) був заплановано на 21 липня.

Нагадаємо, спочатку фінальний поєдинок між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим був назначений на 11 травня, і повинен був відбутися в Джидді (Саудівська Аравія). Але український боксер травмувався під час тренування, і поєдинок був перенесений. Росіяни хотіли провести бій у Сочі, однак українська сторона виступила проти цього.

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Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів