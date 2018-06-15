Бій Усик – Гассієв: українець зробив важливе уточнення

Українець Олександр Усик назвав маячнею чутки про те, що він боїться битися з росіянином Муратом Гассєівим.

Про це пише Матч ТВ.

За словами українця, він не знає на разі, де саме відбудеться бій фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

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"Тривають переговори, але сьогодні до мене дійшла якась дивна інформація: ось, мовляв, ти боїшся чогось. Все вже готові підписати всі документи, але ти і твоя компанія зі страху цього робити не хочете. Ну, звичайно! Наймиліша справа – звинуватити" хохла" в свавіллі!" – заявив Усик.

Він пояснив, що місце проведення для нього не є принциповим, окрім випадку з Росією. У цьому випадку Усик додав, що все залежатиме від ситуації з забороною для українських спортсменів на виступи в Росії.