Бій Усик-Белью найімовірніше відбудеться в крузервейті, – Красюк
Представники Усика і Белью зустрілися, щоб обговорити умови майбутнього бою. Втім, Олександр Усик не поспішає переходити в хевівейт.
Промоутер українця вважає, що найімовірніші бій нашого абсолютного чемпіона у першій важкій вазі з британцем Тоні Белью відбудеться саме в крузервейті.
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Також представник українського боксер розповів, що вже зустрівся з промоутером англійця Едді Хірном для обговорення умов майбутнього поєдинку.
Тоні Белью
Додамо, що в рингу Усик і Белью можуть зустрітися вже в листопаді. А сам бій відбудеться у Великобританії.
Джерело: 24 канал
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