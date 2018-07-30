Бій Усик-Белью найімовірніше відбудеться в крузервейті, – Красюк

Представники Усика і Белью зустрілися, щоб обговорити умови майбутнього бою. Втім, Олександр Усик не поспішає переходити в хевівейт.

Промоутер українця вважає, що найімовірніші бій нашого абсолютного чемпіона у першій важкій вазі з британцем Тоні Белью відбудеться саме в крузервейті.

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Також представник українського боксер розповів, що вже зустрівся з промоутером англійця Едді Хірном для обговорення умов майбутнього поєдинку.



Тоні Белью

Додамо, що в рингу Усик і Белью можуть зустрітися вже в листопаді. А сам бій відбудеться у Великобританії.