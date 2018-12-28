Бій Василя Ломаченка визнано найкращим у 2018 році

Найкращим боєм 2018 року названо зустріч українця Василя Ломаченка та представника Венесуели Хорхе Лінареса.

Про це пише авторитетний портал BoxingTalk, підбивши підсумки року.

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Наш боксер вперше на профі-рингу побував у нокдауні, але у 10 раунді оформив нокаут точним ударом в печінку. Тож Ломаченко виграв чемпіонський пояс WBO легкої ваги та оновив рекорд.

Також нагадаємо, що Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу найкращих боксерів року порталу BoxingTalk.

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