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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Бій Василя Ломаченка визнано найкращим у 2018 році

      254 Читать новость на русском
      Ломаченко – Лінарес
      Ломаченко – Лінарес

      Найкращим боєм 2018 року названо зустріч українця Василя Ломаченка та представника Венесуели Хорхе Лінареса.

      Про це пише авторитетний портал BoxingTalk, підбивши підсумки року.

      Читайте також: Відео бою Ломаченко – Лінарес

      Наш боксер вперше на профі-рингу побував у нокдауні, але у 10 раунді оформив нокаут точним ударом в печінку. Тож Ломаченко виграв чемпіонський пояс WBO легкої ваги та оновив рекорд.

      Також нагадаємо, що Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу найкращих боксерів року порталу BoxingTalk.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес
      Джерело: 24 Канал
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