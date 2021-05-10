Бійка "слуги народу" та бізнесмена у Харкові: їм запропонували спаринг у боксерському клубі
Бійка між депутатом міськради від "Слуги народу" Андрієм Тимчуком та місцевим підприємцем трапилась 6 травня у Харкові. Після інциденту директор боксерського клубу Сергій Федченко запропонував їм спаринг.
Джерело:фейсбук Сергія Федченка
Він заявив, що вважає такі прояви агресії з боку відомих людей нецивілізованими. Ба більше, це відбулось у публічному місці.
До теми У Харкові депутат від "Слуги народу" побився з бізнесменом, – ЗМІ
Якщо двоє дорослих адекватних чоловіків хочуть "випустити пар", то пропоную їм зустрітися на ринзі в чесному поєдинку за спортивними правилами олімпійського боксу у нашому клубі "Теодорос",
– написав директор клубу Федченко.
За його словами, клуб вже вийшов з карантину, а тому працівники зможуть все легко організувати.
"Зі свого боку гарантую надати суперникам боксерський ринг клубу, спортивний інвентар (рукавички, шоломи, капи), секундантів (якщо у них немає своїх), професійного неупередженого рефері і суддівську колегію", – додав Федченко.
Бійка депутата та бізнесмена: коротко
- Інцидент трапився на парковці поблизу готелю Kharkiv Palace 6 травня. Причини – невідомі.
- Відомо, що "слуга народу", який побився з підприємцем, – колишній чоловік глави Харківської ОДА Айни Тимчук.
- У поліції розповіли, що обидва "бійці" написали заяви в поліцію один на одного.
- Відео бійки можна переглянути тут.
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