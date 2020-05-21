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Бійка між "АТОшником" та "помічником депутата" у Харкові: били ногами по голові – відео (18+)

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Бійка у Харкові
Бійка у Харкові / Волинь-нова

У Харкові розгорівся скандал після публікації відео, на якому хлопець, що представився учасником АТО, побив іншого хлопця. Той нібито представився помічником депутата, але саме посвідчення виявилося протерміноване.

Відео з бійкою опублікували у групі "Харків 1654". 

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Початку суперечки на відео немає. Тож воно починається з того, що хлопцеві віддають посвідчення. І кажуть, що воно протерміноване. Саме після цього один з чоловіків, який там був, починає його бити. У тому числі ногами по голові. Той у відповідь навіть не захищається.

Відео побиття у Харкові (обережно, 18+)

Кого побили

Згодом стало відомо, що побили Івана Литвинова. Він сирота. Матір відмовилася від нього через декілька годин після народження. Тож дитинство він провів у п'яти дитячих будинках.

У 2011 році Іван Литвинов отримав премію "Гордість країни" за роботу з дітьми-сиротами.

Конфлікт та посвідчення помічника депутата

Згодом було опубліковано ще одне відео. На ньому той же Іван Литвинов розмовляє з поліцейськими. Саме там він і демонструє посвідчення помічника депутата. Сам Іван, скоріш за все, перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Відео суперечки Івана Литвинова та поліцейських

При цьому як згодом там з'явилися молоді люди, які й побили Івана – невідомо.

Хто нападник

Доволі швидко визначили і того, хто бив Івана. Виявилося, що нападник – справді військовий.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Харкова
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