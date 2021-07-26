У клубі в Дніпрі побили до безтями людей: охорона не втручалась – відео

У Нічному клубі Bartolomeo в Дніпрі жорстко побили двох чоловіків. У мережі повідомили, що охорона закладу в цей момент не втручалася. Швидка допомога забрала потерпілих, коли ті були без свідомості.

Інформацію про цю подію підтвердили в поліції Дніпра в коментарі журналістам 24 каналу. Інцидент трапився вночі 25 липня.

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Потерпілих били утрьох

Правоохоронці почали розслідування бійки. Вже відкрили кримінальне провадження та намагаються встановити обставини події. Також з'ясовують особи учасників конфлікту і їхню кількість.

На відео інциденту видно, що нападників було 3. Один із них стояв попереду потерпілих, інші – позаду. Чому в них виник конфлікт – невідомо.

Коли почалася бійка, її учасники розійшлися в різні сторони. Згодом потерплі впали та в закладі увімкнули світло.

Телеграм "Днепр сейчас" пише, що, найімовірніше, удари завдавали кастетом. Про це свідчить рівний скол зубів у побитого.

Бійка в клубі Bartolomeo: відео телеграму "Днепр сейчас"

Охорона не втручалась

За словами батька одного з потерпілих, ні охорона, ні адміністрація закладу не зробили нічого, щоб зупинити бійку. Вони підійшли вже тоді, коли чоловіки лежали на підлозі.

Журналісти 24 каналу намагалися зателефонувати в Bartolomeo. Однак там сказали, що не будуть коментувати цю подію.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Якщо винних знайдуть, їм загрожує штраф до 850 гривень.

Також ці люди можуть отримати до 200 годин громадських робіт або до року виправних робіт.