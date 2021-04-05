Чоловік влаштував бійку з поліцією в метро Харкова: не хотів одягати маску – відео

На станції "Палац спорту" Харківського метро 3 квітня чоловік напав на поліцейського. Причиною було те, що його попросили надягнути маску. Нападник виявився нетверезим.

Поліцейський отримав кілька ударів у голову. Бійку влаштував 46-річний житель Харкова.

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Що відомо про цю подію

Коли правоохоронець побачив нетверезого пасажира, одразу зробив йому зауваження за відсутність маски. Той відреагував на це агресивно та почав кидатися на поліцейського з кулаками.

На відео з місця події помітно, що в їхню сутичку втрутився інший пасажир. Він одним рухом підбив ноги чоловіка та кинув його на підлогу. Згодом до них підійшов охоронець метрополітену, який допоміг поліцейському відвести зловмисника в кімнату поліції.

Момент бійки з поліцейським у метро Харкова: відео телеграм-каналу "ХС | Харьков"

Що загрожує харків'янину за це порушення

На місце події для з'ясування обставин прибула слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею про насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання за нею – 5 років в'язниці.

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Розмір штрафів за відсутність масок / Інфографіка 24 каналу