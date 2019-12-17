Бійка посеред проїжджої частини: велосипедист і водій авто з'ясовували хто правий

У Дніпрі стався конфлікт між двома чоловіками, велосипедистом і водієм автомобіля.

На вулиці Байкальської сталося незначне зіткнення авто і велосипеда, повідомляє Dnepr.info.

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Водії транспортних засобів намагалися визначити, хто правий, а хто – ні. У результаті, словесна перепалка перейшла в бійку.

Конфлікт розгорнувся посеред проїжджої частини. Двоє чоловіків почали бійку, коли до місця події якраз наближалася вантажівка. Учасники конфлікту тимчасово перегородили їй проїзд, але швидко розійшлися до своїх транспортних засобів, коли хтось почав виходити з багатотонного авто.

Бійка між водієм авто та велосипедистом: відео

Чи викликали вони поліцію – невідомо.