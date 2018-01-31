Бійка російських журналістів через Сталіна: у Кремлі прокоментували сутичку

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів, чому журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе влаштували серйозну бійку в прямому ефірі.

Пєсков пов'язав сутичку між Миколою Сванідзе та Максимом Шевченком з відкликанням прокатного посвідчення для фільму "Смерть Сталіна", передає "РБК".

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На думку речника Путіна, тема Сталіна породжує бурхливі емоції навіть у таких досвідчених людей, як Шевченко і Сванідзе.

"Я в цьому контексті можу зробити лише одне зауваження – а ви критикуєте Мінкультури за те, що воно скасувало прокатне посвідчення картини "Смерть Сталіна"! Навіть такі мастодонти не можуть впоратися з емоціями, не можуть тримати себе в руках, обговорюючи цю тему", – сказав він.

Нагадаємо, 30 січня російські журналісти влаштували бійку у прямому ефірі радіо "Комсомольська правда" через Сталіна.