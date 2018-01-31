21:07
31 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:33, 30 січня
Вєсті. UA. Герман змінює фаворита. Героїчний образ Савченко
Вєсті.UA
21:32, 30 січня
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Бійка російських журналістів через Сталіна: у Кремлі прокоментували сутичку

19:32, сьогодні 876 Читать новость на русском
У Путіна пояснили бійку між журналістами в прямому ефірі
У Путіна пояснили бійку між журналістами в прямому ефірі / Скрін з відео

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів, чому журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе влаштували серйозну бійку в прямому ефірі.

Пєсков пов'язав сутичку між Миколою Сванідзе та Максимом Шевченком з відкликанням прокатного посвідчення для фільму "Смерть Сталіна", передає "РБК".

Читайте також: Чому насправді заборонили "Смерть Сталіна" у Росії

На думку речника Путіна, тема Сталіна породжує бурхливі емоції навіть у таких досвідчених людей, як Шевченко і Сванідзе.

"Я в цьому контексті можу зробити лише одне зауваження – а ви критикуєте Мінкультури за те, що воно скасувало прокатне посвідчення картини "Смерть Сталіна"! Навіть такі мастодонти не можуть впоратися з емоціями, не можуть тримати себе в руках, обговорюючи цю тему", – сказав він.

Нагадаємо, 30 січня російські журналісти влаштували бійку у прямому ефірі радіо "Комсомольська правда" через Сталіна.

Теги: Новини Росії Російська пропаганда журналісти Сутички
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році
сьогодні, 18:30 Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році
1182
Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року
сьогодні, 18:48 Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року
742
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Масова бійка сталась у Харкові, розтрощено паб: фото та відео
 1 листопада 2017 , 09:34
Масові бійки у Миколаєві: у місті третій день тривають студентські "розбірки"
 20 жовтня 2017 , 14:01
Аварія з українцем та росіянками в Таїланді: з’явилось відео з моментом ДТП
 22 січня , 17:08
Термін "війна" вживати не будуть: в уряді розповіли, як перейменують АТО
 5 вересня 2017 , 17:59
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук