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      Бійка та сльозогінний газ: агресивні молодики атакували в'єтнамців на "Сьомому кілометрі"

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      Молодики з кулаками накинулися на в'єтнамців на "Сьомому кілометрі" в Одесі (ілюстративне фото)

      Під Одесою на популярному промисловому ринку "Сьомий кілометр" група молодиків напала на в’єтнамців і між ними зчинилася сутичка. Також під час заворушень розпилили сльозогінний газ.

      Як пише місцеве видання "Думская", молодики влаштували дебош, бо в’єтнамці, на їхнє переконання, є "нелегальними валютниками".

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      Під час сутички хтось розпилив газ, а у однієї жінки відібрали сумку з грошима.

      За словами журналістів, охорона ринку запобігти нападу не змогла, а поліція взагалі вважала за краще не втручатися.

      Ресурс додає, що нападників очолює Тодор Пановський. Про нього відомо, що він – оперний співак, випускник Одеської національної музичної академії. Свого часу був членом Самооборони Одеси, сьогодні є активним учасником "Антитруханівського майдану" (Геннадій Труханов – міський голова Одеси).

      На "Сьомому кілометрі" під Одесою між агресивними молодиками та в'єтнамцями зчинилася бійка: відео 

      До слова, наприкінці жовтня в Одесі на Грецькій площі стався конфлікт між іноземцями та місцевими жителями. У результаті поранень двоє осіб загинули: 28-річний житель міста — на місці події, 21-річний іноземець — у лікарні. Ще одного потерпілого — 30-річного одесита — госпіталізовано і він перебував у вкрай тяжкому стані.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Сутички В’єтнам
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