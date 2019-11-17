Бійка та сльозогінний газ: агресивні молодики атакували в'єтнамців на "Сьомому кілометрі"

Під Одесою на популярному промисловому ринку "Сьомий кілометр" група молодиків напала на в’єтнамців і між ними зчинилася сутичка. Також під час заворушень розпилили сльозогінний газ.

Як пише місцеве видання "Думская", молодики влаштували дебош, бо в’єтнамці, на їхнє переконання, є "нелегальними валютниками".

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Під час сутички хтось розпилив газ, а у однієї жінки відібрали сумку з грошима.

За словами журналістів, охорона ринку запобігти нападу не змогла, а поліція взагалі вважала за краще не втручатися.

Ресурс додає, що нападників очолює Тодор Пановський. Про нього відомо, що він – оперний співак, випускник Одеської національної музичної академії. Свого часу був членом Самооборони Одеси, сьогодні є активним учасником "Антитруханівського майдану" (Геннадій Труханов – міський голова Одеси).

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До слова, наприкінці жовтня в Одесі на Грецькій площі стався конфлікт між іноземцями та місцевими жителями. У результаті поранень двоє осіб загинули: 28-річний житель міста — на місці події, 21-річний іноземець — у лікарні. Ще одного потерпілого — 30-річного одесита — госпіталізовано і він перебував у вкрай тяжкому стані.