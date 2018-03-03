Бійка та стрілянина у Києві: захист жінки обернувся для чоловіка неочікуваними наслідками

Увечері 2 березня у Києві на бульварі Вернадського було чутно постріли, які стали результатом бійки. Причина інциденту – звичайнісіньке зауваження, яке зробив чоловік невідомим у відповідь на образу його куми.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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"Зі слів потерпілого, він йшов до жінки з кумою та почув, як невідомі чоловіки їх ображають, а саме лаються нецензурними словами. Він зробив їм зауваження, після чого почалась словесна перепалка, яка переросла у бійку, під час якої один із невідомих дістав пістолет, зробив кілька пострілів у повітря, а потім поцілив чоловікові в ногу. Після чого сів у чорний джип і зник з місця події", – зазначається у дописі

У підсумку на місце було викликано поліцію та "швидку", а потерпілого госпіталізовано з травмою ноги.

Наразі тривають пошуки зловмисників за прикметами, які надав чоловік.

Також ресурс опублікував відео з місця інциденту.

Відео з місця стрілянина на бульварі Вернадського у Києві (18+)