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      Бійка у грязюці: київські комунальники влаштували колотнечу просто посеред вулиці

      25 Читать новость на русском
      На одній із вулиць Києва побилися комунальники
      На одній із вулиць Києва побилися комунальники / Ілюстративне фото

      У Києві конфлікт комунальників переріс у сутичку на розібраному дорожньому полотні. Двоє чоловіків у помаранчевих жилетах влаштували бійку, під час якої повалялись у грязюці.

      Відповідний інцидент свідок зафіксував на відео. Ролик з'явився в Telegram каналі "Kyiv LIVE".

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      Це треба бачити! Серед комунальників розгорілися справжні пристрасті і вони вирішили покласти не асфальт, а один одного. Начистили один одному пики, повалялись у грязюці і – до роботи. Тепер зрозуміло, чому вулиці ремонтуються через одне місце і з перекошеними пиками,
      – пишуть люди під відео.

      На ролику видно, що двох комунальників розборонив третій. Після цього чоловіки втрьох приступили до виконання своєї роботи.

      Дивіться відео: у Києві комунальники влаштували бійку

       

      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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