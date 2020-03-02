Бійка у столичному ресторані: Киву викликають у ДБР

Нардепа Іллю Киву викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри у справі щодо заподіяння тілесних ушкоджень атовцю Майману. Кива повинен з’явитися у ДБР 2 березня о 14:00.

Нардепа фракції "Опозиційна платформа – За життя" допитають у справі бійки у столичному ресторані. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За дорученням генпрокурора слідчий ДБР викликав Киву на 2 березня, на 14:00 для вручення письмового повідомлення про підозру,

– йдеться в повідомленні.



Повістка про виклик Киви у ДБР / Пресслужба ДБР



Киву 2 березня на 14:00 викликають у ДБР / Пресслужба ДБР

Що відомо про бійку за участю Киви