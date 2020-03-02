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      Бійка у столичному ресторані: Киву викликають у ДБР

      - Читать новость на русском
      Киву викликають у ДБР / tsn.ua

      Нардепа Іллю Киву викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри у справі щодо заподіяння тілесних ушкоджень атовцю Майману. Кива повинен з’явитися у ДБР 2 березня о 14:00.

      Нардепа фракції "Опозиційна платформа – За життя" допитають у справі бійки у столичному ресторані. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

      Зверніть увагу: Кива відредагував пост про 23 лютого 5-річної давнини: в мережі висміяли його за "принциповість"

      За дорученням генпрокурора слідчий ДБР викликав Киву на 2 березня, на 14:00 для вручення письмового повідомлення про підозру, 
      – йдеться в повідомленні.

      кива дбр виклик бійка
      Повістка про виклик Киви у ДБР / Пресслужба ДБР 

      кива бійка дбр виклик
      Киву 2 березня на 14:00 викликають у ДБР / Пресслужба ДБР

      Що відомо про бійку за участю Киви

      • 22 січня 2020 року в одному зі столичних ресторанів сталася бійка між Кивою та ветераном АТО. За словами Киви, він у бійку не вступав, а до ветерана підійшов з метою "попросити поводитися пристойно". Також він стверджує, що конфлікту в ресторані передували погрози в соцмережах.
      • Ветеран АТО Михайло Майман відповів, що Кива поводився агресивно.
      • Після бійки генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Державне бюро розслідувань Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Новини Києва АТО Ілля Кива
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