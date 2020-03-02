Бійка у столичному ресторані: Киву викликають у ДБР
Нардепа Іллю Киву викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри у справі щодо заподіяння тілесних ушкоджень атовцю Майману. Кива повинен з’явитися у ДБР 2 березня о 14:00.
Нардепа фракції "Опозиційна платформа – За життя" допитають у справі бійки у столичному ресторані. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
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За дорученням генпрокурора слідчий ДБР викликав Киву на 2 березня, на 14:00 для вручення письмового повідомлення про підозру,
– йдеться в повідомленні.
Повістка про виклик Киви у ДБР / Пресслужба ДБР
Киву 2 березня на 14:00 викликають у ДБР / Пресслужба ДБР
Що відомо про бійку за участю Киви
- 22 січня 2020 року в одному зі столичних ресторанів сталася бійка між Кивою та ветераном АТО. За словами Киви, він у бійку не вступав, а до ветерана підійшов з метою "попросити поводитися пристойно". Також він стверджує, що конфлікту в ресторані передували погрози в соцмережах.
- Ветеран АТО Михайло Майман відповів, що Кива поводився агресивно.
- Після бійки генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.