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Бійка за участю зірки "Таксі" Самі Насері у Москві: актор у важкому стані може осліпнути, – ЗМІ

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Самі Насері
Самі Насері / Колаж 24 канал

В одному з клубів Москви французький актор, зірка фільмів "Таксі" Самі Насері побився з іншим відвідувачем закладу через мікрофон для караоке, після якої актор може втратити зір.

Учора, 8 серпня, Насері зробили складну операцію – замінили кришталик ока – яка тривала 10 годин. Йому замінили кришталик ока. Однак зазначається, що якщо кришталик може не приживеться, Насері може осліпнути на одне око. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Telegram-канал Mash.

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Раніше актора вже діагностували перелом орбіти очей. Як виявилося, у барі білоруси влучили саме в хворе місце.

самі насер
Самі Насер після бійки у московському барі

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 серпня в Москві у караоке-барі Voice побили актора Самі Насері, внаслідок чого лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму.

Теги: Новини Росії LifeStyle Сутички Кіно
Джерело: 24 Канал
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