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      Бійці "Азова" одним ударом знищили техніку бойовиків на Донбасі: потужне відео

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      Знищення БМП бойовиків на Донбасі
      Знищення БМП бойовиків на Донбасі / Кадр з відео

      Українські бійці окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" знищили БМП-1 проросійських бойовиків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

      Ворожу техніку захисники України виявили за допомогою безпілотника, повідомляє благодійний фонд "Повернись живим".

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      Саме з цієї БМП до її знищення ворог обстрілював позиції українських військових та цивільні об’єкти.

      Техніку окупантів вдалося ліквідувати одним потужним ударом.

      Ми і далі будемо робити все, щоб земля горіла під ногами окупантів,
      – прокоментували удар бійці ООС.

      більше фото і відео ліквідації бойовиків та їхньої техніки на донбасі:
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      22 квітня
      11890
      Теги: Новини України Війна на Донбасі "Азов" Нацгвардія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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