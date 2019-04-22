Бійці "Азова" одним ударом знищили техніку бойовиків на Донбасі: потужне відео

Українські бійці окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" знищили БМП-1 проросійських бойовиків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Ворожу техніку захисники України виявили за допомогою безпілотника, повідомляє благодійний фонд "Повернись живим".

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Саме з цієї БМП до її знищення ворог обстрілював позиції українських військових та цивільні об’єкти.

Техніку окупантів вдалося ліквідувати одним потужним ударом.

Ми і далі будемо робити все, щоб земля горіла під ногами окупантів,

– прокоментували удар бійці ООС.