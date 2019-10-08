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      Бійці будуть у Золотому, поки влада не передумає відводити війська: Чумак застеріг від криміналу

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      Андрій Білецький та Віктор Чумак
      Андрій Білецький та Віктор Чумак / Колаж 24 каналу

      Ветерани бойових дій на Донбасі залишаться на лінії зіткнення у Золотому до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

      "Це не питання виключно Золотого. Тільки-но ми доб'ємося офіційної заяви про скасування політики відведення військ, офіційної заяви про скасування формули Штайнмаєра від української влади, ми вважатимемо, що виконали свою, щонайменше, місію з безпеки. Щодо соціальної місії: будемо нести її, наскільки буде можливість", – сказав на брифінгу в Сєвєродонецьку лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

      Дізнайтеся, як і на яку відстань розводитимуть війська

      Якщо армія буде відведена, ми залишаємося рівно до тих пір, поки армія не повернеться в ці українські населені пункти,
      – наголосив Білецький.

      Золоте розведення військ Донбас ветерани АТО ООС
      Ветерани у Золотому / телеграмканал Білецького

      Що може загрожувати за правопорушення у Золотому?

      Головний військовий прокурор України Віктор Чумак пообіцяв належну правову реакцію на будь-які правопорушення, які можуть біти скоєні в Золотому як прибулими туди цивільними щодо українських військових, так і військовослужбовцями щодо демонстрантів.

      "Якщо протидія відбуватиметься громадянами України мирним способом, шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не застосовуватиметься сила, це абсолютно нормально. Поки вони не вчинятимуть дії, що стосуються кримінальних правопорушень, це їхнє право – говорити, з чим вони згодні, або ні", – сказав Чумак в ефірі "Радіо НВ".

      "Якщо якісь дії кримінального характеру здійснюватимуться військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування. Якщо ці люди здійснюватимуть якісь дії щодо військовослужбовців, і (дії) потраплятимуть під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати", – наголосив головний військовий прокурор.

      Читайте також: Міністр оборони Загороднюк у Золотому: місцеві жителі підтримують розведення військ

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      1 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. У свою чергу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

      Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

      Чому розведення військ ще не почалося?

      Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, адже це можливо лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.

      6 жовтня Білецький разом з ветеранами бойових дій на Донбасі прибули в Золоте. На місці вони заявили, що готові захищати селище в разі відведення українських військ.

      Читайте також: Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Зеленського: виступають проти розведення військ

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Розведення військ Андрій Білецький Віктор Чумак Національний корпус Протести Формула Штайнмаєра
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