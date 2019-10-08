Бійці будуть у Золотому, поки влада не передумає відводити війська: Чумак застеріг від криміналу

Ветерани бойових дій на Донбасі залишаться на лінії зіткнення у Золотому до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

"Це не питання виключно Золотого. Тільки-но ми доб'ємося офіційної заяви про скасування політики відведення військ, офіційної заяви про скасування формули Штайнмаєра від української влади, ми вважатимемо, що виконали свою, щонайменше, місію з безпеки. Щодо соціальної місії: будемо нести її, наскільки буде можливість", – сказав на брифінгу в Сєвєродонецьку лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

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Якщо армія буде відведена, ми залишаємося рівно до тих пір, поки армія не повернеться в ці українські населені пункти,

– наголосив Білецький.



Ветерани у Золотому / телеграмканал Білецького

Що може загрожувати за правопорушення у Золотому?

Головний військовий прокурор України Віктор Чумак пообіцяв належну правову реакцію на будь-які правопорушення, які можуть біти скоєні в Золотому як прибулими туди цивільними щодо українських військових, так і військовослужбовцями щодо демонстрантів.

"Якщо протидія відбуватиметься громадянами України мирним способом, шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не застосовуватиметься сила, це абсолютно нормально. Поки вони не вчинятимуть дії, що стосуються кримінальних правопорушень, це їхнє право – говорити, з чим вони згодні, або ні", – сказав Чумак в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо якісь дії кримінального характеру здійснюватимуться військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування. Якщо ці люди здійснюватимуть якісь дії щодо військовослужбовців, і (дії) потраплятимуть під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати", – наголосив головний військовий прокурор.

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Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. У свою чергу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Чому розведення військ ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, адже це можливо лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.

6 жовтня Білецький разом з ветеранами бойових дій на Донбасі прибули в Золоте. На місці вони заявили, що готові захищати селище в разі відведення українських військ.

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