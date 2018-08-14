"Бійці, чия воля сильніша за тіло": як українські ветерани готуються до "Ігор нескорених"

У 2018 міжнародні "Ігри нескорених" відбудуться у Сіднеї, і саме туди попрямують 15 українських військових, ветеранів війни на Донбасі, які в бойових діях отримали важкі поранення. Хтось не може пересуватися без візка, у когось замість руки протез, та попри це – спортивні досягнення наших захисників вражають і надихають. "Бійці, чия воля сильніша за тіло" на "Ігри нескорених" поїдуть уже вдруге.

Олександр, наприклад, тренується кілька годин щодня, а ще три роки тому йому доводилося наново вчитися жити. У 2015 біля Дебальцево на солдата наїхав ворожий танк – хлопець втратив ліву руку, зазнав перелому ноги у декількох місцях. Ногу лікарі врятували дивом. Повернутися до життя допоміг спорт, яким тепер Сашко займається професійно.

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Олександр Зузуляк – один з 15 ветеранів, які візьмуть участь у престижних "Іграх нескорених" – представлятиме Україну у двох видах спорту. Велосипедному та стрільбі з лука. Поєднувати такі різні дисципліни Олександру складно, адже щоразу потрібно міняти протез. А непідготовленій людині утримати важкий лук, натягнути тугу тятиву, вловити ціль та ще й у неї потрапити – доволі непросте завдання. Звичайна людина може здійснити кілька пострілів, а тоді руки перестають слухатися. А Олександр за дві години тренування вистрілює 150 стріл.



Олександр Зузуляк представлятиме Україну у двох дисциплінах

До слова, протез для стрільби з лука у Сашка – саморобний.

Ми бачимо гасло, де написано: "Бійці, чия воля сильніша за тіло", – і це правда. Це саме про нашу команду, яка прагне результату. І ми будемо показувати цей результат і на тренуванні, і на змаганнях,

– впевнений капітан збірної Сергій Ільницький.

З таким настроєм на змагання їде і Олександр – тільки за "золотом".

Нагадаємо, "Ігри нескорених" заснували у 2014 році для поранених військових та ветеранів війни, які змагаються у кількох дисциплінах: плавання, атлетика, паверліфтинг. У 2017 в них взяли участь 17 країн світу, а українці тоді вибороли 14 медалей, серед яких – вісім "золотих".