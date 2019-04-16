Бійці полку "Азов" знищили ворожу техніку на Донбасі: відео потужного удару

Військові окремого загону спеціального призначення "Азов" потужним ударом знищили бойову машину піхоти проросійських бойовиків у районі Доломітного Донецької області.

Як повідомили у прес-службі полку, бійці виявили бойову техніку окупантів під час розвідки території у районі Доломітного безпілотниками.

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Бронемашина проросійських бойовиків регулярно обстрілювала позиції захисників України і цивільні об'єкти на Світлодарській дузі.

Щоб припинити постійні обстріли позицій українських військ та цивільних об’єктів, було прийнято рішення знищити ворожу техніку,

– наголосили військові.

БМП була схована за приватними будинками. Азовці завдали влучних пострілів по машині, вона загорілася та була повністю знищена.



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1 лютого бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" повернулися на передову у зоні Операції Об’єднаних сил, де захищають країну спільно з військовими Збройних сил. Боєздатність бійців перебуває на високому рівні. Їм також вдалося збити російський безпілотник "Елерон" на одному з опорних пунктів на Світлодарському напрямку.