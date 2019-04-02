07:30
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Бійці ЗСУ жорстко відповіли на обстріли окупантів на Донбасі: є жертви і поранені

      29 Читать новость на русском
      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      1 квітня російські окупаційні війська 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого троє бійців були поранені. Водночас, українським захисникам вдалося знищити двох проросійських бойовиків.

      Окупанти, обстрілюючи українські позиції наступного дня після президентських виборів, п'ять разів використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

      Читайте також: Українські захисники дали гідну відсіч ворогу на Луганщині: відео бою

      Проросійські бойовики обстрілювали захисників України з мінометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Загалом російські окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Лебединське, Кримське, Новолуганське, Золоте-4, Зайцеве, Новотошкіське та хутора Вільний.

      Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши шістьох окупантів,
      – зауважили у штабі.

      Також українським воїнам вдалося знищити вогнем у відповідь машину піхоти російсько-окупаційних військ.

      З початку доби, 2 квітня, ворог з мінометів обстріляв українських захисників у районі селища Верхньоторецьке. На щастя, втрат серед військових немає.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      blog_ava
      Інвестиції у 2 мільярди доларів: ОАЕ підтримали розвиток сонячних електростанцій в Україні
      сьогодні
      642
      Теги: Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      1 квітня , 22:01 Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      6454
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7833
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      1 квітня , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 2886
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      1 квітня , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 447
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      1 квітня , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 3972
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук