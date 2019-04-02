Бійці ЗСУ жорстко відповіли на обстріли окупантів на Донбасі: є жертви і поранені

1 квітня російські окупаційні війська 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого троє бійців були поранені. Водночас, українським захисникам вдалося знищити двох проросійських бойовиків.

Окупанти, обстрілюючи українські позиції наступного дня після президентських виборів, п'ять разів використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Проросійські бойовики обстрілювали захисників України з мінометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом російські окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Лебединське, Кримське, Новолуганське, Золоте-4, Зайцеве, Новотошкіське та хутора Вільний.

Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши шістьох окупантів,

– зауважили у штабі.

Також українським воїнам вдалося знищити вогнем у відповідь машину піхоти російсько-окупаційних військ.

З початку доби, 2 квітня, ворог з мінометів обстріляв українських захисників у районі селища Верхньоторецьке. На щастя, втрат серед військових немає.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.