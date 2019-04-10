Біженець вдав покійника, аби потрапити до Британії
Мігрант з Іраку так хотів потрапити до Великобританії, що аж наважився вдати покійника та перетнути кордон у труні.
На авантюри він підбив двох водіїв вантажівки. За певну суму, яка не розголошується, вони погодились допомогти втілити задум, пише "360".
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Проте все пішло не за планом, коли фуру зупинили для огляду перед в'їздом у тунель під Ла-Маншем.
Співробітники поліції побачили труну. Саме у ній лежав мігрант, вдаючи небіжчика – витягнувся прямо у весь зріст та схрестив на грудях руки. Коли виявили, що все це обман, то "покійник" встав і заговорив.
Що з чоловіком трапилось далі – невідомо. А от поплічників мігранта – двох водіїв – засудили до 14 місяців за ґратами.
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