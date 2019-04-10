00:49
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Біженець вдав покійника, аби потрапити до Британії

      373 Читать новость на русском
      Авантюра мігранта не вдалась
      Авантюра мігранта не вдалась / wokv.com

      Мігрант з Іраку так хотів потрапити до Великобританії, що аж наважився вдати покійника та перетнути кордон у труні.

      На авантюри він підбив двох водіїв вантажівки. За певну суму, яка не розголошується, вони погодились допомогти втілити задум, пише "360". 

      Читайте також: У Європі занепокоєні через судно з голодними мігрантами

      Проте все пішло не за планом, коли фуру зупинили для огляду перед в'їздом у тунель під Ла-Маншем.

      Співробітники поліції побачили труну. Саме у ній лежав мігрант, вдаючи небіжчика – витягнувся прямо у весь зріст та схрестив на грудях руки. Коли виявили, що все це обман, то "покійник" встав і заговорив.

      Що з чоловіком трапилось далі – невідомо. А от поплічників мігранта – двох водіїв – засудили до 14 місяців за ґратами. 


       

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      10 квітня
      19830
      Теги: біженці Ірак Великобританія Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 10 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Барселона" мінімально перемогла "Манчестер Юнайтед" на виїзді: відео
      10 квітня , 23:55 "Барселона" мінімально перемогла "Манчестер Юнайтед" на виїзді: відео
      93
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      10 квітня , 22:45 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 19829
      Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      10 квітня , 22:13 Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      955
      Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      10 квітня , 22:00 Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      Лев Парцхаладзе 467
      Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
      10 квітня , 21:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
      Олег Тичинський 444
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук