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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Біжу за героїв України": у Києві розпочався забіг у пам'ять загиблих військовослужбовців

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"Шаную воїнів, біжу за героїв України" – це нова традиція щорічного вшанування подвигів полеглих героїв. На забіг прийшло близько 360 людей. У Києві він проводиться вперше. На цій події вшановують пам’ять кожного загиблого героя, який був родом із Києва. Учасники бігтимуть 5 кілометрів.

Про це розповіла кореспондентка в ефірі 24 каналу.

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Кожен, хто долучився до цієї акції, мають можливість не тільки вшанувати пам’ять героїв, які захищають нашу країну, але й дізнатися більше історію про людину за яку біжить учасник. На території ВДНГ, де проводиться патріотичний забіг пам’яті полеглих героїв, витає патріотично-піднесений дух. Більшість людей прийшли з українськими прапорами. Учасники цього забігу – це здебільшого воїни АТО, а також родичі загиблих та небайдужі, які вирішили залучитися до забігу.

київ
У заході участь беруть більше 250 осіб

Загалом, таким патріотичним забігам понад 10 років. Вперше його провели у США. Батько полеглого військового, вирішив, що таким чином зможе підняти собі дух та підтримати інших людей, які втратили своїх рідних у військових діях.

"Ми взяли кількість загиблих американських військовослужбовців за певний період часу. На основі цієї кількості встановили дистанцію. Якщо взяти нашу країну від одного узбережжя до іншого, це приблизно 3000 миль. На той момент втрати становили 3800 військовослужбовців. Ми хотіла за кожного з них згадати і за кожного загиблого потрібно було пробігти одну милю", – розповів засновник забігу у США Джордж Ладс.

У забігу участь брав кореспондент 24 каналу.

Емоції чудові, навколо багато воїнів, волонтерів, небайдужих людей. Сюди прийшли сотні людей. Дуже важливо, щоб люди не забували про наших героїв. Біг Олексій сьогодні за свого батька,
– зазначив Олексій Годзенко.

Теги: Новини України АТО Новини Києва
Джерело: 24 канал
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