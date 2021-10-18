Бізнес на іноземцях: СБУ викрила ділків, які займались незаконною "легалізацією"
Джерело:СБУ
Служба безпеки України викрила незаконну схему легалізації іноземців в Україні. Завдяки їй на українську територію в'їхали близько 3, 5 тисячі осіб з країн підвищеного ризику.
Зловмисники створили низку фірм, які займались начебто набором іноземних студентів. Проте про жодне навчання не мовилось.
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Більшість мігрантів – з країн Африки та Близького Сходу
Іноземці або залишались в Україні, або використовували її як перевалочний пункт на шляху до Євросоюзу. Більшість мігрантів прибули з країн Африки та Близького Сходу.
Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Дніпрі під час яких вилучили:
- Комп'ютери, засоби зв'язку та електронні носії інформації.
- Документи (серед яких близько 3500 "особових справ" іноземних громадян).
- Печатки фірм-контактерів.
- Значні суми готівки.
Дивіться фото з обшуків / Фото СБУ:
У Харкові викрили порушників-іноземців
Зазначимо, що раніше у Харкові на правопорушенні впіймали іноземців: вони не навчались, а працювали у службі доставки. Поліція проводила розслідування у рамках операції "Мігрант", яку розпочали ще у 2018 році.
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А наприкінці вересня на Львівщині прикордонники затримали мігрантів з Туреччини. Вони прибули на українську територію легально, проте покинути її і потрапити до ЄС вирішили у нелегальний спосіб.