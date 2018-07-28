Бізнес чи схема передачі землі "своїм" людям: як ділянки бійців АТО потрапляють в чужі руки

У Львові шість гектарів, виділених ветеранам війни, дивним чином майже одразу опинились у власності одного зі співзасновників громадського формування, пов'язаного із "свободівцями".

У Солонці, за 15 кілометрів від Львова, ветеранам виділили 20 гектарів землі. Два десятки ділянок під сільське господарство дісталися учасникам АТО – місцевим і службовцям львівської 80 бригади.

Читайте також: Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі: яскраве відео

Ініціював цю справу місцевий ветеран війни, командир відділення 80 бригади Дмитро Баховський. У сільраді йому не заперечили. Рівно рік тому Солонківська сільська рада погодилась виділити землю атовцям.

Офіційно вони стали власниками землі наприкінці січня. А вже у лютому та березні шестеро із них продали свої ділянки розташовані впритул одна до одної.

У кадастровій карті України вказаний новий власник землі – Василь Сабадаш. Він є співзасновником формування з охорони громадського порядку "Розвиток громади". І водночас працює тренером у клубі бойових видів спорту "Легіон". Учасники цих організацій часто беруть участь у політичних протистояннях. Зокрема неодноразово зривали сесії міської ради Львова.



Олександр Веремеєнко

Одним зі співзасновників Розвитку громади є Олександр Веремеєнко – бізнес-партнер "свободівця" Ігоря Кривецького. У телефонній розмові Василь Сабадаш підтвердив, що купив землю в атовців, але як нею розпоряджатись, ще не придумав.

Приблизна вартість сотки сільськогосподарської землі у Солонці – тисяча доларів. Тож у випадку із шістьма гектарами йдеться про десятки, якщо не сотні тисяч умовних одиниць.