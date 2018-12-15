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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Бізнес дружини "рупора" Путіна: як відома фігуристка заробляє у Криму

      Крим.Реалії 445 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – підзаробити на кримчанах вирішила дружина речника Путіна Дмитра Пєскова та олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка стала власницею акції підприємства виробника морської солі в Криму.

      Також у випуску:

      "Незручний та колючий": чому в анексованому Криму затримали адвоката Курбедінова.

      Дорогі машини та елітні розваги: як живе "золота" молодь Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Бізнес
      Джерело: 24 канал
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