Бізнес дружини "рупора" Путіна: як відома фігуристка заробляє у Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – підзаробити на кримчанах вирішила дружина речника Путіна Дмитра Пєскова та олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка стала власницею акції підприємства виробника морської солі в Криму.

Також у випуску: "Незручний та колючий": чому в анексованому Криму затримали адвоката Курбедінова. Дорогі машини та елітні розваги: як живе "золота" молодь Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.