Бізнес дружини "рупора" Путіна: як відома фігуристка заробляє у Криму
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – підзаробити на кримчанах вирішила дружина речника Путіна Дмитра Пєскова та олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка стала власницею акції підприємства виробника морської солі в Криму.
Також у випуску:
"Незручний та колючий": чому в анексованому Криму затримали адвоката Курбедінова.
Дорогі машини та елітні розваги: як живе "золота" молодь Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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