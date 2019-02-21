Бізнес категорично проти автоматичної індексації тарифів УЗ, – глава асоціації

Вантажовідправники України категорично проти автоматичної індексації тарифів на перевезення.

Ринок зацікавлений в прогнозованості, але автоматична індексація, тим більше на індекс цін виробників, не дає відповіді на цей запит, заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в матеріалі видання ЦТС.

Як повідомляє видання, "Укрзалізниця" ще в кінці 2018 року дала зрозуміти бізнесу, що і далі має намір підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

Якщо минулого року компанія вдавалася до прихованих методів підвищення своїх послуг, то на 2019 рік були анонсовані плани з впровадження автоматичної індексації тарифів на перевезення вантажів на рівень індексу цін виробників промислової продукції. Провести таку індексацію в УЗ мають намір чотири рази за рік: перший етап і підвищення на 14,2% планувався на 1 лютого,

– повідомляється в матеріалі.

За словами Каленкова, автоматичний тариф не буде працювати в інтересах бізнесу, в той же час зараз в УЗ немає стимулу скорочувати свої витрати.

"Найважливіше – це створення незалежного регулятора. Тоді можна розробити методику тарифоутворення, встановити економічно обґрунтовані тарифи, які повинні покривати поточні витрати УЗ, інвестиції, частку прибутку і ще повинен бути механізм, який стимулюватиме УЗ ці витрати скорочувати", – зазначив Каленков.