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      Бізнес категорично проти автоматичної індексації тарифів УЗ, – глава асоціації

      45 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / 5.ua

      Вантажовідправники України категорично проти автоматичної індексації тарифів на перевезення.

      Ринок зацікавлений в прогнозованості, але автоматична індексація, тим більше на індекс цін виробників, не дає відповіді на цей запит, заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в матеріалі видання ЦТС.

      Як повідомляє видання, "Укрзалізниця" ще в кінці 2018 року дала зрозуміти бізнесу, що і далі має намір підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

      Якщо минулого року компанія вдавалася до прихованих методів підвищення своїх послуг, то на 2019 рік були анонсовані плани з впровадження автоматичної індексації тарифів на перевезення вантажів на рівень індексу цін виробників промислової продукції. Провести таку індексацію в УЗ мають намір чотири рази за рік: перший етап і підвищення на 14,2% планувався на 1 лютого,
      – повідомляється в матеріалі.

      За словами Каленкова, автоматичний тариф не буде працювати в інтересах бізнесу, в той же час зараз в УЗ немає стимулу скорочувати свої витрати.

      "Найважливіше – це створення незалежного регулятора. Тоді можна розробити методику тарифоутворення, встановити економічно обґрунтовані тарифи, які повинні покривати поточні витрати УЗ, інвестиції, частку прибутку і ще повинен бути механізм, який стимулюватиме УЗ ці витрати скорочувати", – зазначив Каленков.

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      Теги: Бізнес Укрзалізниця Фінанси Металургія
      Джерело: 24 Канал
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