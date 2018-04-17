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Бізнес-партнер Порошенка заплатив мільйон гривень за право отримувати весільні послуги в Італії

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Бізнес-партнер Порошенка витратив мільйон гривень
Бізнес-партнер Порошенка витратив мільйон гривень / apostrophe.ua

Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський придбав майнове право на отримання послуг з організації весільного урочистого заходу в італійської компанії "Le Coperture Srl".

Про це інформує "Експрес-онлайн".

Олег Гладковський витратив 1007060 гривень за послуги з організації весільного урочистого заходу компанією "Le Coperture Srl". Компанія знаходиться в Повельяно, що за 40 кілометрів від Венеції. На сайті компанії повідомляється, що вона створює конструкції, спорядження, декорації та інше для проведення різноманітних урочистих заходів.

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У 2017 році він отримав 605 тисяч гривень зарплати у РНБО, понад 7 мільйонів гривень дивідендів у Публічному акціонерному товаристві "Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сова". Готівкою посадовець зберігає 3 мільйони 180 тисяч гривень, 200 тисяч доларів та 50 тисяч євро.

А от жодної нерухомості у власності Олега Гладковського немає. Чотирма земельними ділянками та двома будинками, площею 863,30 та 589 квадратних метрів, у Козині (Обухівський район, Київська область) володіє його дружина Юлія.

Крім того, вона має земельну ділянку та будинок у селі Гора (Бориспільський район, Київська область) та дві квартири у Києві. Сам Олег Гладковський лише користується одним будинком в Козині, що належить дружині.

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У власності посадовця 4 брендових годинники марок Corum, Breguet, Ulysse Nardin, Hublot. Володіє він й домашнім кінотеатром Yamaha. Власного авто в бізнес-партнера Петра Порошенка немає. Він користується службовим автомобілем РНБО Skoda Superb. Натомість дружина їздить на Maserati Ghibli 2013 року випуску, вартістю понад 1 мільйон гривень.

Олег Гладковський 3 роки, з 2012 до 2015 року, був президентом корпорації "Богдан". А з 17 лютого 2015 року – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Теги: Новини України Петро Порошенко Гроші
Джерело: 24 Канал
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