Бізнес перестав скаржитися на корупцію в АМКУ, – Європейська бізнес-асоціація

Український та іноземний бізнес перестав скаржитися на корупцію в Антимонопольному комітеті і хвалить відомство за спрощення процедури отримання дозволів на проведення концентрацій.

Про це 112.ua заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, йдеться в статті "Батіг чи пряник: У чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні".

За словами Дерев'янко, навіть ті компанії, які не згодні з висновками комітету щодо штрафів, заперечують, що на його рішення може впливати корупційна складова.

"Від компаній, що входять до ЄБА, я не чула скарг на корупцію в АМКУ. Більше того, нині стало легше отримувати дозвіл комітету на проведення концентрацій, ніж це було при комітетах колишніх складів. Цей процес відбувається ефективніше, ніж раніше. Якщо немає законодавчих перешкод – дозволи видаються", – сказала Ганна Дерев'янко.

Вона зазначила, що бізнес практично завжди оскаржує в судах штрафи АМКУ, але це його законне право, яким він користується.

"Очевидно, що якщо бізнес не згоден з рішенням комітету, йому слід звертатися до суду", - сказала виконавчий директор Європейської бізнес асоціації, додавши, що більшість скарг, які надходять до ЄБА, пов'язані з питаннями щодо дій інших держорганів.

Дерев'янко також похвалила голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва за позитивні зміни у роботі державного органу.

"Він прийшов з бізнесу. Абсолютно розсудлива людина, хороший юрист… Було б неправильно стверджувати, що всі рішення АМКУ залежать тільки від Терентьєва", – зазначила Дерев'янко. За її словами, рішення ухвалюються колегіально членами комітету, голова не може на них впливати, навіть якщо вони займають іншу, відмінну від його позицію.

Великою відмінністю від попередників комітету в його нинішньому вигляді є його відкритість і готовність до діалогу з учасниками ринку, каже співрозмовниця 112.ua.

При цьому в ЄБА виступають за врегулювання на законодавчому рівні розміру штрафів, що накладаються АМКУ на компанії.

"Одна з проблем – велика вилка мінімального і максимального штрафів, який може призначити комітет. Мінімальний і максимальний розмір штрафів дуже різняться. Комітет найчастіше штрафує ближче до найвищої позначки. Ми вважаємо, що це питання має бути врегульовано на законодавчому рівні. Слід запровадити більш чітку градацію, що знаходиться в площині компетенції Верховної Ради", – сказала Дерев'янко.