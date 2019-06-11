11:52
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Бізнес перестав скаржитися на корупцію в АМКУ, – Європейська бізнес-асоціація

      87 Читать новость на русском
      Антимонопольний комітет України
      Антимонопольний комітет України / biz.nv.ua

      Український та іноземний бізнес перестав скаржитися на корупцію в Антимонопольному комітеті і хвалить відомство за спрощення процедури отримання дозволів на проведення концентрацій.

      Про це 112.ua заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, йдеться в статті "Батіг чи пряник: У чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні".

      За словами Дерев'янко, навіть ті компанії, які не згодні з висновками комітету щодо штрафів, заперечують, що на його рішення може впливати корупційна складова.

      "Від компаній, що входять до ЄБА, я не чула скарг на корупцію в АМКУ. Більше того, нині стало легше отримувати дозвіл комітету на проведення концентрацій, ніж це було при комітетах колишніх складів. Цей процес відбувається ефективніше, ніж раніше. Якщо немає законодавчих перешкод – дозволи видаються", – сказала Ганна Дерев'янко.

      Вона зазначила, що бізнес практично завжди оскаржує в судах штрафи АМКУ, але це його законне право, яким він користується.

      "Очевидно, що якщо бізнес не згоден з рішенням комітету, йому слід звертатися до суду", - сказала виконавчий директор Європейської бізнес асоціації, додавши, що більшість скарг, які надходять до ЄБА, пов'язані з питаннями щодо дій інших держорганів.

      Дерев'янко також похвалила голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва за позитивні зміни у роботі державного органу.

      "Він прийшов з бізнесу. Абсолютно розсудлива людина, хороший юрист… Було б неправильно стверджувати, що всі рішення АМКУ залежать тільки від Терентьєва", – зазначила Дерев'янко. За її словами, рішення ухвалюються колегіально членами комітету, голова не може на них впливати, навіть якщо вони займають іншу, відмінну від його позицію.

      Великою відмінністю від попередників комітету в його нинішньому вигляді є його відкритість і готовність до діалогу з учасниками ринку, каже співрозмовниця 112.ua.

      При цьому в ЄБА виступають за врегулювання на законодавчому рівні розміру штрафів, що накладаються АМКУ на компанії.

      "Одна з проблем – велика вилка мінімального і максимального штрафів, який може призначити комітет. Мінімальний і максимальний розмір штрафів дуже різняться. Комітет найчастіше штрафує ближче до найвищої позначки. Ми вважаємо, що це питання має бути врегульовано на законодавчому рівні. Слід запровадити більш чітку градацію, що знаходиться в площині компетенції Верховної Ради", – сказала Дерев'янко.

      blog_ava
      У психіатричній лікарні Одеси сталася пожежа, багато загиблих: фото, відео
      сьогодні
      4152
      Теги: Новини України АМКУ Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      сьогодні , 11:30 Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      Сергій Лещенко 87
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 10:52 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      85997
      Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      сьогодні , 08:40 Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      Сергій Климовський 3476
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      сьогодні , 00:12 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      1575
      Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      10 червня , 23:37 Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      3203
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук