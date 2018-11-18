18:08
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Бізнес під загрозою: чому рейдерські схеми набули загрозливих масштабів

      876 Читать новость на русском
      Рейдерство
      Рейдерство / Getty images

      Раніше Міністерство юстиції спростило порядок внесення змін до державних реєстрів. Для цього міністерство дозволило наймати власних державних реєстраторів всім комунальним підприємствам.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

      Читайте також: Втікач-аферист Гута домовився з чиновниками і планує повернути агрохолдинг "Мрія", – Лещенко

      "Тобто, будь-яка сільрада або районна рада може тепер завести власного державного реєстратора або навіть кількох і створити хоч цілий комунальний реєстраційний центр. І при цьому, вони отримають доступ до державних реєстрів з можливістю вносити туди зміни", – пояснив Гнап.

      За його словами, схема з державними реєстраторами при сільрадах і райрадах набула таких загрозливих масштабів, що ледь не кожного тижня якесь примітне підприємство зазнає рейдерської атаки через підробку даних про власників в державному реєстрі.

      Свіжий приклад – на Київщині таким чином відібрали 160 гектарів землі разом із врожаєм у чеського агропромислового холдингу. А перед цим тітушки з підробними документами з реєстру намагалися захопити завод дитячого харчування в Золотоноші Черкаської області та маслопереробний завод у Миколаївській області,
      – зазначив Гнап.

      Він додав, що Міністерство юстиції, яке проводить видачу ліцензій таким реєстраторам, лише розводить руками, мовляв, "ніяк не може відмовити тим, хто скінчив комп'ютерні курси і палко бажає стати державним реєстратором".

      "То ж не виключено, наступного року Україна стрімко злетить ще на пару десятків пунктів в рейтингу легкості ведення бізнесу. Адже ми і справді країна фантастичних можливостей, якщо кожен безробітний електрик без вищої освіти за кілька днів у нас може стати державним реєстратором", – додав Гнап.

      Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 18 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Міністерство юстиції Бізнес Тітушки
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо
      сьогодні , 18:01 Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо
      875
      Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      сьогодні , 18:00 Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      Дмитро Гнап 27
      Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      сьогодні , 17:00 Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      Дмитро Гнап 395
      Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР
      сьогодні , 16:00 Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР
      Артем Овдієнко 525
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сьогодні , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 803
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На сайті ВР з'явилася петиція з закликом закрити канали "112" і NewsOne
       24 вересня , 17:38
      Як пофарбувати яйця в золотий колір на Великдень: оригінальні ідеї з фото
      5 квітня , 16:10
      Італія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
       11 жовтня , 00:32
      Подільсько-Воскресенський міст запрацює через два роки
       11 жовтня , 09:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук