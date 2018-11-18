Бізнес під загрозою: чому рейдерські схеми набули загрозливих масштабів

Раніше Міністерство юстиції спростило порядок внесення змін до державних реєстрів. Для цього міністерство дозволило наймати власних державних реєстраторів всім комунальним підприємствам.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

Читайте також: Втікач-аферист Гута домовився з чиновниками і планує повернути агрохолдинг "Мрія", – Лещенко

"Тобто, будь-яка сільрада або районна рада може тепер завести власного державного реєстратора або навіть кількох і створити хоч цілий комунальний реєстраційний центр. І при цьому, вони отримають доступ до державних реєстрів з можливістю вносити туди зміни", – пояснив Гнап.

За його словами, схема з державними реєстраторами при сільрадах і райрадах набула таких загрозливих масштабів, що ледь не кожного тижня якесь примітне підприємство зазнає рейдерської атаки через підробку даних про власників в державному реєстрі.

Свіжий приклад – на Київщині таким чином відібрали 160 гектарів землі разом із врожаєм у чеського агропромислового холдингу. А перед цим тітушки з підробними документами з реєстру намагалися захопити завод дитячого харчування в Золотоноші Черкаської області та маслопереробний завод у Миколаївській області,

– зазначив Гнап.

Він додав, що Міністерство юстиції, яке проводить видачу ліцензій таким реєстраторам, лише розводить руками, мовляв, "ніяк не може відмовити тим, хто скінчив комп'ютерні курси і палко бажає стати державним реєстратором".

"То ж не виключено, наступного року Україна стрімко злетить ще на пару десятків пунктів в рейтингу легкості ведення бізнесу. Адже ми і справді країна фантастичних можливостей, якщо кожен безробітний електрик без вищої освіти за кілька днів у нас може стати державним реєстратором", – додав Гнап.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 18 листопада 2018