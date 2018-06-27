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Бізнес розповів Гройсману про ситуацію з з/д вантажоперевезеннями

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / umoloda.kiev.ua

Питання про оцінку діяльності в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова і ситуації в держкомпанії необхідно розглянути на засіданні Кабінету міністрів України в присутності представників найбільших галузевих об'єднань української економіки.

Про це йдеться в листі, підписаному керівниками ряду галузевих асоціацій і адресованому прем'єру Володимиру Гройсману, передає Мінпром з посиланням на текст документа.

У ньому наголошується, що раніше депутати Верховної Ради з комітету з питань транспорту звернулися до прем'єра з пропозицією розглянути питання щодо ситуації в "УЗ" і ефективності її керівництва на засіданні Кабінету міністрів України до 1 липня.

На думку авторів листа, присутність на цьому засіданні КМУ представників провідних галузевих об'єднань промисловості і сільського господарства буде сприяти об'єктивному, всебічному і конструктивному обговоренню проблем, які склалися сьогодні в сфері залізничних вантажоперевезень.

З/д транспорт забезпечує близько 60% всіх вантажоперевезень в Україні і його безперебійна робота має критично важливе значення для провідних галузей національної економіки, говориться в зверненні до В.Гройсмана.

Його автори нагадують, що восени 2017 року Є.Кравцов обіцяв бізнесу підвищення операційної ефективності "Укрзалізниці", поліпшення якості послуг, що надаються, ліквідацію корупції в сфері розподілу вантажних вагонів "Укрзалізниці" і т.д.

"На жаль, обіцяних змін не відбулося. Ми не тільки своєчасно не отримуємо замовлені вагони, але навіть не отримуємо доступу до тих, за які вже заплатили в рахунок оренди. Вагони простоюють на вузлових станціях, а підприємства продовжують зазнавати збитків, зриваючи терміни виконання своїх контрактів", – підкреслюється в листі. Таким чином, гострий дефіцит вантажних вагонів і тягового складу "Укрзалізниці" стримують розвиток української економіки, її транзитного та експортного потенціалу, вказують автори звернення.

Документ підписали глави Федерації металургів України – Сергій Біленький, об'єднання "Укрметалургпром" – Олександр Каленков, Союзу хіміків України – Олексій Голубов, асоціації "Укрцемент" – Павло Качур, Української зернової асоціації – Микола Горбачов, асоціації виробників феросплавів УкрФА – Сергій Кудрявцев.

Теги: Укрзалізниця Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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