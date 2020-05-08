Бізнес та волонтери Одещини витратили 136 млн гривень на боротьбу з коронавірусом

Бізнес та волонтери допомагають медикам боротися із коронавірусом. У березні, на прохання президента, українські підприємці почали організовувати антикризові штаби у регіонах.

Перший такий з'явився в Одесі, його очолив Андрій Ставніцер. За кілька місяців разом з благодійним фондом "Корпорація монстрів" активістам вдалося зібрати близько 136 мільйонів гривень. Значну суму витратили на закупівлю засобів захисту для медиків, які контактують з хворими на коронавірус.

"Це засоби індивідуального захисту, респіратори, щитки, окуляри, костюми, халати ізоляційні, бахіли високі, шапочки, звичайні бахіли, на цьому основний нахил. Бо ми визначили, що найважливіше захистити лікарів для того, щоб вони могли лікувати не тільки пацієнтів з коронавірусом, адже інші хвороби ніхто не відміняв", – сказала керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Також на зібрані гроші закупили медичне обладнання, а лікарів забезпечили тимчасовим житлом, харчуванням і транспортом. Окрім цього, допомогли переорієнтувати місцеві виробництва на випуск медичних товарів, а для самотніх пенсіонерів організували доставку продуктових наборів. Загалом, фінансову допомогу отримали 48 медичних закладів та соціальних служб. Нині лікарні регіону забезпечені усім необхідним, тож у антикризовому штабі оголосили про завершення своєї роботи.

"Сьогодні, коли прогнозованих піків захворювання вдалось уникнути, коли Україна поступово, схрестивши пальці, починає готуватись до м'якого виходу з карантину, ми з Катериною Ножевніковою прийняли рішення завершити роботу штабу. Від початку ми казали, що ми - "милиця". Ніхто з нас в політику не збирається. Я не хочу бути мером чи губернатором Одеси. І Катя цього не бажає. Я не хочу бути міністром чи депутатом», - пояснив Андрій Ставніцер, бізнесмен, голова Антикризового штабу з боротьби з коронавірусом в Одеській області.

Попри завершення роботи штабу всі його співробітники залишатимуться на зв’язку та готові будуть допомагати державним структурам у боротьбі з коронавірусом. Крім того, фонд "Корпорація монстрів" продовжить фінансувати лікування тяжкохворих дітей і харчування нужденних.