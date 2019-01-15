Бізнес-центр в Одесі і будинок під Києвом: що продає на ProZorro Фонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон через ProZorro.Продажі низку цікавих лотів.

Підбірка цікавих лотів від Фонду з'явилась на Facebook-сторінці ProZorro.Продажі, серед них чимало об'єктів нерухомості.

Читайте також: На ProZorro.Продажі відбулись перші аукціони з оренди землі: чим вони відзначились

Зокрема, серед заявлених від Фонду лотів є:

Бізнес-центр в Одесі площею понад 12 тисяч метрів квадратних; Офіс та гараж у Кременчуці – площею 384 квадрати; Житловий будинок з двома земельними ділянками на Київщині.



Лоти від Фонду гарантування вкладів на ProZorro.Продажі

У ФГВФО також додали, що впродовж поточного тижня запланувати продаж активів банків, які ліквідовуються на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.

Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?Це установа, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

До слова, напередодні у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб з'ясували, що під час ліквідації "ВТБ Банку" в установі здійснювали незаконну перереєстрацію права власності на нерухомість.