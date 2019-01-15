Бізнес-центр в Одесі і будинок під Києвом: що продає на ProZorro Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон через ProZorro.Продажі низку цікавих лотів.
Підбірка цікавих лотів від Фонду з'явилась на Facebook-сторінці ProZorro.Продажі, серед них чимало об'єктів нерухомості.
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Зокрема, серед заявлених від Фонду лотів є:
- Бізнес-центр в Одесі площею понад 12 тисяч метрів квадратних;
- Офіс та гараж у Кременчуці – площею 384 квадрати;
- Житловий будинок з двома земельними ділянками на Київщині.
Лоти від Фонду гарантування вкладів на ProZorro.Продажі
У ФГВФО також додали, що впродовж поточного тижня запланувати продаж активів банків, які ліквідовуються на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.
Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?Це установа, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
До слова, напередодні у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб з'ясували, що під час ліквідації "ВТБ Банку" в установі здійснювали незаконну перереєстрацію права власності на нерухомість.
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