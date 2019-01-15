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      Бізнес-центр в Одесі і будинок під Києвом: що продає на ProZorro Фонд гарантування вкладів

      461 Читать новость на русском
      Бізнес-центр в Одесі виставлений на аукціон
      Бізнес-центр в Одесі виставлений на аукціон

      Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон через ProZorro.Продажі низку цікавих лотів.

      Підбірка цікавих лотів від Фонду з'явилась на Facebook-сторінці ProZorro.Продажі, серед них чимало об'єктів нерухомості.

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      Зокрема, серед заявлених від Фонду лотів є:

      1. Бізнес-центр в Одесі площею понад 12 тисяч метрів квадратних;
      2. Офіс та гараж у Кременчуці – площею 384 квадрати;
      3. Житловий будинок з двома земельними ділянками на Київщині.

      аукціон прозорро лоти
      Лоти від Фонду гарантування вкладів на ProZorro.Продажі

      У ФГВФО також додали, що впродовж поточного тижня запланувати продаж активів банків, які ліквідовуються на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.

      Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?Це установа, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

      До слова, напередодні у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб з'ясували, що під час ліквідації "ВТБ Банку" в установі здійснювали незаконну перереєстрацію права власності на нерухомість.

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      Теги: Новини нерухомості України Аукціон ProZorro Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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