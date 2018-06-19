Бізнес у кризу: як українці заробляють онлайн

Багато фахівців приходять в інтернет, щоб почати свою справу. На чому їм вдається заробляти зараз і які перспективні напрямки для онлайн-бізнесу з'являться в майбутньому – розповіли експерти.

Монетизація навичок

Тільки за 2017 рік українці витратили 53 мільйони гривень на послуги приватних майстрів, розповіли аналітики сервісу Kabanchik.ua. Найбільше затребуваними були фахівці з прибирання, кур'єрської доставки та оздоблювальних робіт. Завантаженими замовленнями виявилися також сантехніки і електрики. У цих фахівців не тільки попит, але і хороший заробіток. На своїх навичках вони заробляють: від 150 грн за одну кур'єрську доставку, до 3800 – за оздоблювальні роботи.

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Великі перспективи для роботи в інтернеті у плиточників, будівельників, швачок, майстрів-універсалів і ремонтників техніки.

Українці вже активно шукають ці послуги онлайн, але самі фахівці поки повільно освоюють інтернет для пошуку замовлень. Так, наприклад, на місяць на сервісі користувачі створюють замовлень для будівельників на 4 мільйони гривень, а для майстрів з опоряджувальних робіт – на 11 мільйонів. Роботи багато, а готових її виконати фахівців часто не вистачає,

– розповів керівник Kabanchik.ua Роман Кірігетов.

Аналітики сервісу відзначають, що є багато інших ніш, де фахівці вже "нарозхват" або будуть такими в недалекому майбутньому. Наприклад, українці активно стали шукати в інтернеті майстрів з фарбування одягу. Тільки за місяць на сайті з'явилося завдань для них на 21 тисячу гривень. Тренд актуальний не тільки для України, а й для Білорусі і Казахстану, кажуть аналітики. "Якщо зазирнути трохи далі в майбутнє, то неминучий ажіотаж на послуги складальників меблів. Причиною цього може стати поява магазинів мережі IKEA в Україні", – зазначив Роман Кірігетов.



На послуги цих майстрів є попит

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Бізнес із продажу речей

Українці заробляють гроші і на продажі речей. За рік тільки на одному майданчику вони продали одягу, взуття та аксесуарів на 200 мільйонів гривень, повідомив керівник сервісу Shafa.ua Олександр Роєнко.

Все активніше з'являються користувачі, для яких продаж речей переходить від простого розвантаження гардеробу до міні-бізнесу. Спочатку вони розвантажують шафи від набридлих речей, а потім переконуються в своїх силах як продавця. Знаходять постачальників, нерідко самі їдуть купувати речі за кордон в аутлет, ходять по стоках і розпродажах. Часто навіть привозять одяг брендів, у яких немає магазинів в Україні, і продають його за доступними цінами,

– розповів Олександр.



"Звільнення" шафи може перетворитися на власну справу (джерело: Pinterest)

Саме так починалася історія міні-бізнесу кіностиліста і релукера Анастасії. Продажем речей дівчина займається вже понад 10 років. Створюючи образи для фільмів, серіалів і кліпів, Анастасія стала замовляти речі на Ebay. Потім за покупками почали звертатися подруги.

Речі доводилося чекати 7-10 днів, це було не завжди зручно. Так що я зібрала заощадження і закупила речі, щоб зібрати мінімальний асортимент. Це був перший крок до того, що продажі стали роботою, а не хобі. Зараз вже вони генерують 50% мого доходу,

– поділилася Анастасія.

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Хобі як заробіток

Талановиті українці можуть заробляти на хобі. Найпопулярніші заняття серед майстрів – створення авторських прикрас, товарів для дому та аксесуарів. За даними онлайн-майданчика Crafta.ua, у 2017 році українці продали авторських і колекційних товарів на 27 мільйонів гривень.

За рік попит на хендмейд-товари виріс в 5 разів. Постійною популярністю користуються шкіряні гаманці і сумки, дерев'яні блокноти з тисненням і гравіюванням. У цьому році в тренді – дерев'яні комоди для косметики, прикраси для волосся, флораріуми, імбирні пряники з ручним розписом. Перспективні напрямки для майстрів – ювелірні вироби, весільні аксесуари, авторські наклейки,

– розповів керівник Crafta.ua Олександр Юр'єв.



Товари ручної роботи розкуповують із задоволенням (джерело: zabaganky.crafta.ua)

Фахівці відзначають, що найактивніший період продажів – перед святами. Кількість замовлень збільшується в 2-3 рази. Тому для всіх, хто хоче спробувати себе в хендмейд-бізнесі, фахівці рекомендують стартувати саме напередодні.

Олена Піхур виготовляє прикраси та товари для дому, а до святкового ажіотажу готується за 2-3 місяці.

Я щодня переглядаю статистику свого інтернет-магазину. Можу впевнено сказати, що новорічний асортимент лідирує в переглядах вже у вересні-жовтні. Так що виготовляти вироби починаю сильно заздалегідь, щоб не упускати клієнтів, які купують подарунки наперед,

– поділилася лайфхаком Олена.

Не айтішники єдині здатні створити цілком прибутковий бізнес в інтернеті, як бачимо. До того ж, економісти так само радять – не боятися маленького бізнесу, власної справи. Цей вид діяльності здатен вистояти у кризові часи навіть стійкіше, ніж великі бізнеси.

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