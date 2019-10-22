13:59
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Хліб із медом – як українська харчова промисловість тримає конкуренцію та завойовує світ

      1567 Читать новость на русском
      Як добре ви знаєте харчову промислового в Україні: тест
      Харчова промисловість / srvk.gov.ua

      А чи знали Ви, що харчова промисловість є однією з основних в економіці України? Крім того, Україна за виробництвом деяких товарів лідирує не лише в Європі, а й у світі.

      Сьогодні до харчової промисловості України входять понад 40 галузей і виробництв, а до усього цього процесу залучено понад 5 тисяч підприємств, які виробляють широкий асортимент продукції: від кондитерських виробів до алкогольних напоїв. Щорічно в харчову промисловість надходять мільярди доларів інвестицій, а це понад 25% від загальних прямих іноземних інвестицій у промисловість України.

      І не лише цим може похвалитися українська харчова помисливість. А щоб дізнатися більше та перевірити свої знання, пропонуємо Вам пройти наш тест.

      Для прикладу внеску бізнесу у харчову галузь та економіку ми взяли показники діяльності Системи Кока-Кола в Україні з нещодавно опублікованого Звіту компанії за 2018 рік. Звіт був підготовлений аудиторською компанією Baker Tilly та незалежною дослідницькою компанією GfK Україна.

      blog_ava
      Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
      сьогодні
      13438
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 1383
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      601
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 528
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      152
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 731
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук