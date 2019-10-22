Хліб із медом – як українська харчова промисловість тримає конкуренцію та завойовує світ

А чи знали Ви, що харчова промисловість є однією з основних в економіці України? Крім того, Україна за виробництвом деяких товарів лідирує не лише в Європі, а й у світі.

Сьогодні до харчової промисловості України входять понад 40 галузей і виробництв, а до усього цього процесу залучено понад 5 тисяч підприємств, які виробляють широкий асортимент продукції: від кондитерських виробів до алкогольних напоїв. Щорічно в харчову промисловість надходять мільярди доларів інвестицій, а це понад 25% від загальних прямих іноземних інвестицій у промисловість України.

І не лише цим може похвалитися українська харчова помисливість. А щоб дізнатися більше та перевірити свої знання, пропонуємо Вам пройти наш тест.

Для прикладу внеску бізнесу у харчову галузь та економіку ми взяли показники діяльності Системи Кока-Кола в Україні з нещодавно опублікованого Звіту компанії за 2018 рік. Звіт був підготовлений аудиторською компанією Baker Tilly та незалежною дослідницькою компанією GfK Україна.