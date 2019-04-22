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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Бізнес висунув 7 вимог до Зеленського

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      Європейська бізнес-асоціація висунула до Зеленського 7 перших вимог
      Європейська бізнес-асоціація висунула до Зеленського 7 перших вимог / Facebook-сторінка Володимира Зеленського

      Європейська бізнес-асоціація висунула 7 перших вимог до Володимира Зеленського, який лідирує на виборах президента України.

      Бізнес прагне бачити чіткі пропозиції, конкретні кроки та кандидатури на посади, які зможуть ефективно підтримати трансформаційні процеси в країні, реалізувати важливі зміни, а не косметичні реформи, – наголосила виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко.

      Читайте також: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      7 кроків, які вимагає бізнес у перші місяці роботи нового президента:

      Крок перший

      Подання на посади генерального прокурора та голови СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони професіоналів з бездоганною репутацію та відсутністю зв’язків з олігархами або ж великим бізнесом.

      Крок другий

      Презентація плану реформування правоохоронних органів задля зниження тиску на бізнес. Всебічне сприяння виконанню цього плану новопризначеними особами.

      Крок третій

      Перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підтримка діяльності Національного антикорупційного бюро.

      Читайте також: Зеленський відповів, чи звільнить голову НБУ

      Крок четвертий

      Забезпечення макроекономічної стабільності, включаючи підписання меморандуму з МВФ щодо продовження співпраці. Крім того, гарантування незалежності Національного банку та публічна підтримка політики низького дефіциту бюджету.

      Крок п’ятий

      Захист та продовження структурних реформ, проведених у минулі роки, включаючи, але, воночас, не обмежуючись, наступними: реформою публічних закупівель, продовженням автоматичного відшкодування ПДВ та дерегуляції, реформою ДФС, медичною реформою, децентралізацією тощо.

      Крок шостий

      Всебічне сприяння продовженню структурних реформ, в тому числі, шляхом публічної підтримки та ініціації законодавчих змін. Починаючи з відкриття ринку землі та проведення прозорої приватизації великих державних підприємств з можливістю застосування британського права.

      Читайте також: Чи співпрацювати Центр протидії корупції зі Зеленським: відповідь Шабуніна

      Крок сьомий

      Забезпечення незалежності ринкових регуляторів, починаючи з Антимонопольного комітету та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

      Які результати виборів президента України? ЦВК вже підрахувала 99,78% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.

      вибори президента другий тур результати Зеленський Порошенко

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Бізнес НАБУ ГПУ САП Володимир Зеленський СБУ
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