Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках

Нічого особистого – просто бізнес. Забудовники у змові із чиновниками за допомогою хитрих схем зухвало ухиляються від зобов'язань та колись наданих інвесторам обіцянок. Гарантоване державою право на освіту – не для всіх. Бо ж забудовникам зводити соціальні об'єкти – просто невигідно.

Нічого особистого – просто бізнес. Забудовники у змові із чиновниками за допомогою хитрих схем зухвало ухиляються від зобов'язань та колись наданих інвесторам обіцянок. Гарантоване державою право на освіту – не для всіх. Бо ж забудовникам зводити соціальні обєкти – просто невигідно.

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Вже за кілька днів школи гостинно відчинять свої двері учням. І цьогоріч в силу вступають нові правила для школярів. За новим законом дитина повинна буде отримувати початкову освіту в найближчому до будинку навчальному закладі державної чи комунальної власності. В ідеалі, це мало б означати, що школа буде знаходитись в пішій доступності від дому.

Насправді ж, для багатьох жителів Києва та її передмістя, такі найближчі навчальні заклади за кілька кілометрів. Особливо, коли йдеться про новенькі житлові комплекси, що зроку в рік перетворють місто у камяні джунглі. От тільки про що дбають забудовники – про жителів чи про власні кишені – розбиралась наш агент Інна Попович.

У Києві, 22 серпня, Віталій Кличко разом з міністром освіти Лілією Гриневич, дуже урочисто презентують Нову українську школу і освітні реформи. За новим законом школа має бути привязана до будинку, де зареєстрована дитина. Утім, на таку розкіш можуть сподіватись далеко не всі. Адже темпи будівництва новеньких житлових комплексів в десятки разів перевищують будівництво соціальної інфраструктури.



Кличко та Гриневич презентують нову школу

Журналісти надіслали запит до КМДА, з питанням скільки навчальних закладів побудували за останні 3 роки. І отримамали красномовну відповідь – 2 дитячих садки та школу. Проблему тотальної забудови Києва піднімає навіть сама міністр освіти – Лілія Гриневич.

Ми ще маємо величезні проблеми в місцях і районах великої новітньої забудови. І це є проблема Києва, яка має вийти поза межі опіки тільки освітян. Але це і проблема містобудування, коли будуються будинки і немає ще соціальної інфраструктури,

– зазначила міністр освіти України Лілія Гриневич.

У мікрорайоні "Позняки-2", новосели вже втомились оббивати пороги чиновників та писати звернення до того, в кого придбали тут житло. Це – знана столична компанія "Київміськбуд": 345 шкіл, 651 садочок – банери забудовника. На подібну рекламу купилась і жінка – Тетяна Забула. Показує нам детальний план території, який 10 років тому отримала у відділі продажу і саме через надто привабливу інфраструктуру наважилась придбати тут квартиру.

Безпосередньо під нашим будинком мала бути початкова школа, за нею дитячий садочок, за ним школа мистецтв. Мала бути загальноосвітня величезна школа на тисячу дітей. Закінчилось 10 років, як місто передало "Київміськбуду" землю під забудову, а соціальні обєкти так і не були побудовані,

– заявила мешканка ЖК "Позняки-2" Тетяна Забула

У складі проекту будівництва виконати розрахунки щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єкти охорони здоров'я тощо) і передбачити їх розміщення та будівництво одночасно із спорудженням житлових будинків.

На місці садка та школи – стоянка для авто та звалище. А поруч зелена огорожа без жодних розпізнавальних знаків. В будці – приватна охорона. Сюди вже завезли пісок і ймовірно будуть щось будувати. Звісно ж, у цій заплутаній оборудці ключове слово – гроші . Вони куди важливіші за комфорт дітей і зобовязання перед містом. Щоправда, місцевих осторонь не залишили і за новим законом направили просто у навчальний заклад мрії.

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Така ж ситуація і з дитсадками. Варіантів – до кольору, до вибору. От тільки факт залишається фактом – "Київміськбуд" своїх зобовязань не виконав. Розмова телефоном з прес-службою зухвалого забудовника виявилась короткою: віч-на-віч розмовляти з нами не будуть.



"Київміськбуд" не виконав своїх зобов'язань

Напевно, будівельники аж зачекались цього рішення, бо ж за 10 років оренди землі не спромоглись закласти бодай фундамент . А тепер законним рішенням позбулись зобовязання будувати соціальні об'єкти. Тобто виходить, можливо все? А яка ж відповідальність? З цим птитанням йдемо конкретно до мера міста. Хто як не він має знати на нього відповідь.

Ви самі сказали, що 10 років тому були надані ті ділянки. Іноді навіть дуже добре, що вони повертаються до комунальної власності. На сьогоднішній день вони не відповідають вимогам. Наше завдання розв'язати ті вузли, які були зав'язані ще 10 років тому,

– наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Утім, яким чином пан Кличко збирається це робити, на тричі задане питання він так і не відповів. Києво-Святошинський район серед передмістя Києва посідає перше місце по щільності забудови. Будують всі, кому не лінь. От тільки зараз ситуація досягла критичної точки, а у відділі освіти цього району почали хапатись за голову. Начальник Микола Івашко розповідає, що з року в рік кількість дітей росте з геометричною прогресією.

Говорити про дотримання санітарних норм не доводиться. На жаль, ми перебуваємо в такій ситуації, що ми мусимо боротися з цим і якось виходити з ситуації. Бо ж не є правильним залишити дитину поза освітою,

– резюмував начальник відділу освіти Києво-Святошинської РДА Микола Івашко.

Утім, не в компетенції відділу освіти вирішувати питання будівництва. Це має контролювати місцева влада. Ірина Яскула, депутат Петропавлівської сільської ради досі не може розібратись чому в генеральному плані школа є, а по факту немає. Але саме депутатом стала після того як забудовник ЖК "Чайка", де вона придбала квартиру – відмовився виконувати свої зобов'язання.

Знайти генеральний план забудови – не проблема. Ось він вивішений на сайті сільської ради, а відтак вважається офіційним документом. А тут, несподівано знайшовся ще один обєкт. Окрім сільської школи, на схемі пунктом 18 чітко зазначена ще одна – на 720 учнів на вулиці Лобановського 26, на території ЖК "Чайка".

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Утім, приїхавши за адресою, де мав би знаходитись цей об'єкт, ми, відверто кажучи, отетеріли. Школою тут і не пахне. На її місці височіє багатоповерхівка. Як так сталось і хто ж це дозволив, ми поїхали зясовувати безпосередньо до Петропавілвської сільської ради.



Забудовник Олексій Кулагін

Забудовник Кулагін почав діяти дуже рішуче і в терміновому порядку провів громадські слухання, на яких мав бути затверджений детальний план цієї території. От тільки пускати громаду на цей захід охоронці з закритого ЖК навідріз відмовились. Детальний план таки прийняли, а школа за вказаною адресою звідти випарувалась. Забудовник Кулагін зустрічатись з нами навідріз відмовився. Утім, пояснив свою позицію телефоном. За законом – чистий і жителям нічого не обіцяв.

Єдине в чому чоловік правий – це брудна боротьба і намагання скинути з себе будь-яку відповідальність як з боку сільської ради, так і з боку забудовника.