Бізнесмен постачав у дитсадки і лікарні тонни м'яса з небезпечними хімікатами

На Житомирщині в дитсадки і лікарні бізнесмен постачав м'ясо зі шкідливими сполуками і консервантами.

Про це пише УНІАН.

"Вигадник" хімікатами наповнював м'ясо, аби збільшити його вагу і заробити більше грошей. Нечесні прибутки чоловік переводив у готівку через фіктивні підприємства.

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Тендер на майже 16 мільйонів гривень чоловік виграв незаконно, підкупивши одного з членів тендерного комітету. М'ясо закуповував у третіх осіб, а в дитсадки і лікарні встиг продати більше 10 тонн продукту.

Правоохоронці встановили, що бізнесмен зареєстрував для участі у тендерах кілька комерційних структур, які на "папері" вирощували худобу. Через корупційні зв’язки із одним з чиновників тендерного комітету ділок став переможцем конкурсу на постачання м’ясопродукції до соціальних закладів регіону на суму майже 16 мільйонів гривень,

– зазначили в СБУ.