Бізнесмени не помітили зниження корупції на українській митниці: опитування

Майже 60% митних експертів з компаній, які входять до Європейської бізнес-асоціації, не помітили зниження корупції.

Про це свідчать дані опитування, яке Європейська бізнес-асоціація опублікувала 28 серпня.

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Дослідження охоплює період з січня по серпень 2018 року. На основі відповідей підприємців автори вивели Митний індекс – оцінку якості сервісів на митниці. Цього року вона становить 2,91 бали, тоді як у другому півріччі 2017 року становила 3,05 балів, а на початку 2017-го – 2,9.

Так, за висновками аналітиків, 58,6% опитаних не помітили зміни у рівні корупції на митниці. Натомість 20,7% вважають, що вона дещо зменшилась, 10,3% – що істотно зменшилась. У тому, що рівень корупції дещо виріс, впевнені 6,9% опитаних. Ще 3,4% вважають, що рівень корупції зріс істотно.

При цьому більшість – 44,8% опитаних – швидше задоволені або цілком задоволені роботою митниці.

Бізнес-спільнота сподівається, що питання вдасться врегулювати максимально оперативно – і вже восени буде прийнято законопроект №7010 щодо "Єдиного вікна". Адже його ключова мета – зменшити час митного оформлення товарів та зробити митний контроль більш ефективним,

– заявляють в Європейській бізнес-асоціації.

Серед труднощів, пов’язаних з проходженням митниці, експерти називають недосконалість системи проходження фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю, а також недоліки в роботі "Єдиного вікна". Так, 8,6% опитаних не користуються ним взагалі, хоча 37,7% тих, що користуються, цілком задоволені його роботою.

Нагадаємо, протягом семи місяців 2018 року Державна фіскальна служба спрямувала до державного бюджету 395 мільярдів гривень. Це на 50 мільярдів, або на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.