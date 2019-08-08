Бізнесмену з Броварів підкинули гранату: ледь не посраждали дитина з нянею

У Броварах під Києвом няня з трирічною дівчинкою натрапили на бойову гранату, яка лежала поруч з будинком. Власник будинку – бізнесмен Валерій Шевчик – стверджує, що гранату підкинули рекетири, які сидять у чиновницьких кріслах.

Інцидент трапився 7-го серпня. У родині проживає п'ятеро дітей, які могли постраждати від злочинних намірів рекетирів, про це повідомляє ICTV.

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Няня Лариса, яка перша натрапила на страшну знахідку, розповідає, що не одразу зрозуміла, що це. Гуляючи з маленькою донькою господаря, жінка побачила біля воріт на траві якусь "зелену штучку з проволокою". Коли Лариса підійшла ближче – виявилась граната.

Жінка відразу схопила дитину та побігла всередину будинку. Звідти вона зателефонувала господареві. Почувши такі новини, Валерій одразу примчав додому, та виявив у траві не аби-яку гранату, а справжню бойову РГД-5.

Спантеличений господар будинку одразу викликав правоохоронців і саперів. Валерій Шевчик дякує долі за те, що дитина не встигла взяти до рук знайдену річ.

Бізнесмен розповідає, що це вже не перша спроба залякати його. Окрім того, погрози постійно надходять і його співробітникам. Нещодавно на його підприємстві працівники натрапили на протитанкову міну, щоправда, навчальну.

На камерах спостереження видно, як невідомий чоловік кілька разів проходить повз будинок, а згодом кладе щось під ворота та втікає.

Валерій розповідає, що йому відомо, хто це зробив і не він один страждає від діяльності рекетирів, які нібито сидять у чиновницьких кріслах. Навіть співробітники Валерія переймаються за життя своїх родичів та бояться розправи.

У зв'язку з цим, чоловік пообіцяв невдовзі провести викривальну прес-конференцію, де планує розкрити усі карти. Бізнесмен попереджає, що якщо є загроза його дітям – він не зупиниться ні перед чим. Валерій погрожує зверненням до СБУ та обіцяє зловмисникам, що ніякі імена не прикриють їх діяльності.



У Броварах бізнесменові під будинок підкинули гранату