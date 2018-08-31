BlackBerry представила новий кнопковий смартфон KEY2 LE

Компанія BlackBerry представила спрощену версію свого кнопкового смартфона KEY2. Ця версія має назву KEY2 LE і вона більш доступна у плані ціни.

Про це пише ixbt.com.

Нова модель працює на більш бюджетному процесорі Snapdragon 636 з 4 ГБ оперативної та 32/64 ГБ флеш-пам'яті.

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Дисплей телефону має діагональ 4,5 дюйма роздільною здатністю 1080 х 1620 пікселів і співвідношенням сторін 3: 2. Також дисплей отримав покриття загартованим склом Gorilla Glass.

BlackBerry KEY2 коштує від 400 євро

Основна камера теж здвоєна, однак роздільна здатність датчиків у KEY2 LE становить 5 і 13 Мп. З основною з'єднаний об'єктив з діафрагмою f / 2,2. Камера підтримує запис відео роздільною здатністю 4К з кадровою частотою 30 к/с. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

BlackBerry KEY2 отримав подвійну основну камеру

Ємність батареї складає 3000 мАг.

Вартість KEY2 LE з 32 ГБ флеш-пам'яті оцінена у 400 євро (12 800 гривень). А за версію з 64 ГБ сховища треба заплатити 450 євро (14 400 гривень).

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