Благодатний вогонь прибув до України

Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі вже прибув до Києва. Цю місію вперше виконала делегація Православної церкви України.

Вогонь передадуть у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор, де його зустріне предстоятель ПЦУ Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Благодатний вогонь перебуватиме у соборі, там кожен зможе запалити від нього свічку.

Візит до Ізраїлю здійснила делегація із 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України.

ТСН зазначає, що Делегація від ПЦУ у Храмі стояла віддалено від української делегації від Московського патріархату, які взагалі йшли разом з вірменською конфесією.

Що таке Благодатний вогонь?Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.