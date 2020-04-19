Благодатний вогонь в Україні, паски на фронті та коти на карантині: фото дня 19 квітня
19 квітня 2020 року ми відсвяткували Великдень. Але не тільки цим величним святом жив сьогодні світ.
Благодатний вогонь прилетів!
Благодатний вогонь в Україні / Фото сайту ПЦУ
Зранку, 19 квітня, в Україну прибула амфора з Благодатним вогнем. Нагадаємо, він спалахнув напередодні в Храмі Гробу Господнього в Тель-Авіві. У Києві вогонь отримав, зокрема, предстоятель ПЦУ Епіфаній.
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Нічого святого!
Освячення українських воїнів / Фото Pressjfo
Поки православний світ святкував Великдень, проросійські терористи вітали Україну і українських бійців обстрілами. Але наші воїни, незважаючи на провокації, змогли й паски освячені отримати та посмакувати, і помолитися разом з військовими капеланами.
Карантину назло?
Богослужіння у Святогірській лаврі / Скріншот YouTube
Поки більшість українців намагаються дотримуватися правил карантину, парафіяни Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині (УПЦ Московського патріархату) влаштували "масовку" на Великдень. Зовсім не зважали на правила: не було навіть елементарного – масок і соціальної дистанції. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.
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Кохання без наслідків
А ця пара жодних карантинних правил не порушила! Їхнє побачення у центрі Києва точно не матиме наслідків… Будьте, як і вони, відповідальними!
Вчіться у котиків!
Хто лягає "дружно в ряд"? / Фото Сhanel24
Поки люди ганебно порушують правила карантину, брати наші менші подають приклад, як саме треба поводитися. Ось пухнасті чотирилапі демонструють, що значить дотримуватися соціальної дистанції.
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