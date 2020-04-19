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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Благодатний вогонь в Україні, паски на фронті та коти на карантині: фото дня 19 квітня

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      Благодатний вогонь зігріває душі українців / Сайт ПЦУ

      19 квітня 2020 року ми відсвяткували Великдень. Але не тільки цим величним святом жив сьогодні світ.

      Благодатний вогонь прилетів!


      Благодатний вогонь в Україні / Фото сайту ПЦУ 

      Зранку, 19 квітня, в Україну прибула амфора з Благодатним вогнем. Нагадаємо, він спалахнув напередодні в Храмі Гробу Господнього в Тель-Авіві. У Києві вогонь отримав, зокрема, предстоятель ПЦУ Епіфаній.

      Тим часом! Спецоперація "Великдень", українські реалії лікування COVID-19 та Чорнобиль у вогні: блоги тижня

      Нічого святого!


      Освячення українських воїнів / Фото Pressjfo

      Поки православний світ святкував Великдень, проросійські терористи вітали Україну і українських бійців обстрілами. Але наші воїни, незважаючи на провокації, змогли й паски освячені отримати та посмакувати, і помолитися разом з військовими капеланами.

      Карантину назло?


      Богослужіння у Святогірській лаврі / Скріншот YouTube

      Поки більшість українців намагаються дотримуватися правил карантину, парафіяни Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині (УПЦ Московського патріархату) влаштували "масовку" на Великдень. Зовсім не зважали на правила: не було навіть елементарного – масок і соціальної дистанції. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.

      Це весело! Найсмішніші меми тижня: Київ у тумані, пасочка VS куліч, коронавірус підклав свиню

      Кохання без наслідків

      Така любов! / Telegram CORONAVIRUS 

      А ця пара жодних карантинних правил не порушила! Їхнє побачення у центрі Києва точно не матиме наслідків… Будьте, як і вони, відповідальними!

      Вчіться у котиків!


      Хто лягає "дружно в ряд"? / Фото Сhanel24

      Поки люди ганебно порушують правила карантину, брати наші менші подають приклад, як саме треба поводитися. Ось пухнасті чотирилапі демонструють, що значить дотримуватися соціальної дистанції.

      Що було вчора? Благодатний вогонь, пожежі в Україні й пустеля на Чернігівщині: фото дня 18 квітня

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Фото дня Великдень Новини політики Коронавірус в Україні Публікації
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