Благодатний вогонь в Україні, паски на фронті та коти на карантині: фото дня 19 квітня

19 квітня 2020 року ми відсвяткували Великдень. Але не тільки цим величним святом жив сьогодні світ.

Благодатний вогонь прилетів!



Благодатний вогонь в Україні / Фото сайту ПЦУ

Зранку, 19 квітня, в Україну прибула амфора з Благодатним вогнем. Нагадаємо, він спалахнув напередодні в Храмі Гробу Господнього в Тель-Авіві. У Києві вогонь отримав, зокрема, предстоятель ПЦУ Епіфаній.

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Нічого святого!



Освячення українських воїнів / Фото Pressjfo

Поки православний світ святкував Великдень, проросійські терористи вітали Україну і українських бійців обстрілами. Але наші воїни, незважаючи на провокації, змогли й паски освячені отримати та посмакувати, і помолитися разом з військовими капеланами.

Карантину назло?



Богослужіння у Святогірській лаврі / Скріншот YouTube

Поки більшість українців намагаються дотримуватися правил карантину, парафіяни Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині (УПЦ Московського патріархату) влаштували "масовку" на Великдень. Зовсім не зважали на правила: не було навіть елементарного – масок і соціальної дистанції. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.

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Кохання без наслідків

Така любов! / Telegram CORONAVIRUS

А ця пара жодних карантинних правил не порушила! Їхнє побачення у центрі Києва точно не матиме наслідків… Будьте, як і вони, відповідальними!

Вчіться у котиків!



Хто лягає "дружно в ряд"? / Фото Сhanel24

Поки люди ганебно порушують правила карантину, брати наші менші подають приклад, як саме треба поводитися. Ось пухнасті чотирилапі демонструють, що значить дотримуватися соціальної дистанції.

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