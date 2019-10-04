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      Благодійники відновили будинок матері-одиначки, у якої хотіли забрати дітей

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      На Львівщині небайдужі люди врятували будинок для матері-одиначки з двома дітьми. Через погані умови проживання соцслужби погрожували забрати у неї маленьких сина й доньку. Грошей на ремонт не було, а будівля із кожним днем розповзалась на очах.

      Вражаючу історію жінки-одиначки почули благодійники та оголосили збір коштів. Аж раптом сталось диво – тепер у будинку є новий фасад і дах, а скоро буде й ванна.

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      25-річна Лілія Антонів – сирота, отримала хату у селі, коли залишила дитячий будинок. Своїми силами трохи підлатала оселю, однак сталася біда – сусідка, яка жила за стіною, влаштувала пожежу. Тоді повністю згорів дах та обвалилась стіна. Благодійники сказала, що привести хату до ладу було непросто.

      Але завдяки допомозі небайдужих на ремонт назбирали 106 тисяч гривень. Нині сім'я обживається в оновленому будинку. та навіть вже завели кота. А у дітей Лілії – Максима і Діани – з'явилися нові мрії. Хлопчик хотів би мати свою дитячу кімнату.


      Хлопчик хотів би мати свою дитячу кімнату

      Керівник благодійного фонду Юрій Гупало розповів, що зробили додатковий фундамент з палів, новий каркас з дерева та утеплили ековатою.


      Лілія Антонів отримала хату у селі, коли залишила дитячий будинок

      Після ремонту будинку заспокоїлись і соцслужби. Через неналежні умови проживання вони постійно погрожували забрати дітей у Лілії. Тепер же малюки вже точно залишаться з мамою. 

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      Автор: Юлія Девда
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Львова Ремонт Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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