За даними СБУ, колишній настоятель одного із храмів Ізюмської Єпархії УПЦ МП активно підтримав дії країни-агресора.

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Благословляв окупантів

Наприкінці липня 2022 року в окупованому селищі міського типу Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу "Дня Хрещення Русі". Він проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Саме там протоієрей Московського патріархату благословляв представників російської армії та військову автомобільну техніку окупантів.

Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру "захід" для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.

Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію Росії. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

Наразі триває комплекс слідчо-оперативних дій для встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину. Надалі правоохоронцями буде надана належна та обґрунтована правова оцінка діям протоієрея.

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