"Блакитний дім" Моне можна орендувати на Airbnb: ціна і фото зсередини

На популярному сервісі короткотривалої оренди житла Airbnb можна винайняти будинок, в якому жив і творив засновник імпресіонізму Клод Моне.

Хто такий Клод Моне?Це французький живописець, один із засновників імпресіонізму. Живописна манера Моне вважається класичною – для неї характерні роздільні мазки чистого кольору. У своїх картинах художник прагнув передати миттєве враження від того, що відбувається.



Серед його найвідоміших робіт: "Враження. Схід сонця", "Жінка з парасолькою", "Поле маків" та інші.

Дім, більше відомий як "Блакитний будинок", розташований у нормандському селі Живерні на заході Франції.

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Видатний художник прожив тут 43 роки.

Моне придбав цей будинок наприкінці 19 століття. У 2016-му його повністю відремонтували. 200 метрів квадратних житлової площі умебльовані сучасними та антикварними меблями.

Інтер'єр будинку Клода Моне у Живерні: дивіться фото

Особняк оточений садами, за кілька хвилин від нього розташовані Музей імпресіонізму, художні галереї та магазини.

На вихідні на початку травня помешкання можна забронювали за 225 фунтів стерлінгів з особи за ніч.



"Блакитний будинок" Моне можна орендувати по 225 фунтів стерлінгів за ніч

Будинок можна винаймати як повністю, так лише окремі кімнати.

Що відомо про маєток Клода Моне у Живерні: дивіться відео

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