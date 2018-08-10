Блакитний манікюр: трендові ідеї з Instagram

За словами б'юті-блогерів та відомих майстрів манікюру, наймодніший колір покриття нігті – це небесно-блакитні відтінки.

Блакитний манікюр за популярністю витіснив навіть бежеві тони. Цього літа модницям пропонують включити фантазію і зробити манікюр у голубому кольорі, незважаючи на форму чи довжину нігтів.

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Ми обрали кілька ідей, які надихнуть обрати свій ідеальний манікюр.

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon) 4 Сер 2018 р. о 10:32 PDT

Допис, поширений Imarninails (@imarninails) 20 Лип 2018 р. о 11:12 PDT

Допис, поширений Cecilia Luna Hdz (@cmoon.nails) 12 Сер 2017 р. о 12:09 PDT

Допис, поширений Nails By Fariha Ali (@nailjob) 14 Тра 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений essie (@essie) 2 Чер 2018 р. о 11:00 PDT

Допис, поширений c o u r t n ǝ y (@courtdoespolish) 12 Лют 2018 р. о 2:55 PST

Допис, поширений Paintbox (@paintboxnails) 22 Тра 2018 р. о 12:09 PDT

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 25 Сер 2017 р. о 9:27 PDT

Допис, поширений Her Majesty's Pleasure (@hermajestyspleasure) 23 Жов 2017 р. о 9:23 PDT

Допис, поширений Olive & June (@oliveandjune) 21 Чер 2018 р. о 5:06 PDT

Допис, поширений Eda & Anna Levenson | LFN (@ladyfancynails) 19 Лип 2015 р. о 2:52 PDT