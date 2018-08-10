Блакитний манікюр: трендові ідеї з Instagram
За словами б'юті-блогерів та відомих майстрів манікюру, наймодніший колір покриття нігті – це небесно-блакитні відтінки.
Блакитний манікюр за популярністю витіснив навіть бежеві тони. Цього літа модницям пропонують включити фантазію і зробити манікюр у голубому кольорі, незважаючи на форму чи довжину нігтів.
Читайте також: 10 ідей манікюру у техніці омбре: фото
Ми обрали кілька ідей, які надихнуть обрати свій ідеальний манікюр.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі