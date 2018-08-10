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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Блакитний манікюр: трендові ідеї з Instagram

145 Читать новость на русском
Блакитний манікюр: ідеї
Блакитний манікюр: ідеї / instagram.com/imarninails/

За словами б'юті-блогерів та відомих майстрів манікюру, наймодніший колір покриття нігті – це небесно-блакитні відтінки.

Блакитний манікюр за популярністю витіснив навіть бежеві тони. Цього літа модницям пропонують включити фантазію і зробити манікюр у голубому кольорі, незважаючи на форму чи довжину нігтів.

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Ми обрали кілька ідей, які надихнуть обрати свій ідеальний манікюр.

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

 

Допис, поширений essie (@essie)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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