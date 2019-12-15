Б**дь, де документи: п’яні мажорки на Bentley влаштували перепалку з поліцією – відео
У Києві на вулиці Максима Кривоноса патрульні зупинили елітний Bentley, за кермом якого перебувала нетвереза жінка. У підсумку між кермувальницею та її пасажирами з одного боку та поліцією з іншого виник словесний конфлікт. Інцидент трапився вночі проти 15 грудня.
Відео події опублікував у своєму фейсбуці "Київ оперативний". За даними ресурсу, правоохоронці склали протокол за керування у нетверезому стані.
Зверніть увагу! У Києві силовики скрутили людей, які зупинили п'яних поліцейських: відео
Однак, це неабияк розлютило водійку та її пасажирок. І ті, використовуючи ненормативну лексику та поводячись вельми зухвало, влаштували словесну перепалку з поліцією. На оприлюднених кадрах, зокрема, можна почути, як, імовірно, водійка з матами вимагає у патрульних показати документи.
Увага! Ненормативна лексика! Відео, як п'яні мажорки на Bentley зухвало почали хамити поліції
Ще один цікавий випадок стався нещодавно у Чернівцях. У цьому західноукраїнському місті поліцейський у стані наркотичного сп’яніння почав переслідувати водія-порушника, який у підсумку виявився п’яним. У результаті обидві машини зазнали пошкоджень.
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